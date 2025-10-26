文化大學傳系所整併潮 校方：目前無新決議

快訊

中央社／ 台北26日電
文化大學傳出整併潮，擬將51個系所整併為30幾個。圖／聯合報系資料照片
媒體報導，文化大學傳出整併潮，擬將51個系所整併為30幾個。文大今天表示，目前並無新決議；教育部說，大學申請系所停招，應與教職員工生溝通，經校務會議通過後提出申請。

ETtoday新聞雲今天報導，中國文化大學高層正推動系所合併或裁撤，將現有51個系所整併為30幾個，包括預計將史學系併入中文系、景觀系併入建築系、動物系和園藝系合併為動園系，有教師質疑校方作法粗糙，很多科系毫無關連卻要整併，一級主管任教系所卻能免除整併。

中國文化大學校方透過文字回應，相關事宜校方已多次說明，目前並無任何新的決議；如為未經證實之傳聞，校方無法逐一回覆，懇請理解。

教育部說明，大學申請系所停招，須依規定進行教職員工生溝通，說明權益保障措施、公告師生周知，並經校務會議通過後，向教育部提出申請。

教育部表示，目前尚未收到文大任何停招系所申請，後續若收到學校申請，將就裁併系所的人力資源與人才培育等面向審慎考量。

教育部 文化大學 溝通

