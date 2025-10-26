聽新聞
台大修獎懲辦法 學生記過可不通知家長

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
國立台灣大學日前通過學生獎懲辦法修正案，若學生遭記過，經表明正當理由，獎懲委員會可同意不予通知家長。圖為台大校園及學生。圖／聯合報系資料照片
國立台灣大學日前通過學生獎懲辦法修正案，若學生遭記過，經表明正當理由，獎懲委員會可同意不予通知家長。圖為台大校園及學生。圖／聯合報系資料照片

國立台灣大學日前於校務會議上通過學生獎懲辦法修正案，若學生遭記過，經表明正當理由，獎懲委員會可同意不予通知家長。但家長團體認為，若學生遭記過是涉及校園暴力、性平事件等重大樣態，還是應該強制通知家長。

台大學務長朱士維表示，獎懲辦法第十六條規定，學生行為接受懲戒，應由書面通知本人，個人行為記小過以上，應由學校以書面通知家長或監護人。本次新增，若經學生表明正當理由，學生獎懲委員會得以附帶決議方式，同意不予通知家長或監護人。

朱士維說明，本次修訂辦法，主要是考量到學生幾乎都已經成年，尤其校內很多碩博生都已經二、三十歲，甚至都組成了自己的家庭。「就看學生提什麼理由。」由獎懲委員會評估合不合理。

實際上，近年配合民法成年年齡下修至十八歲，不少大專校院也配合修改各項程序，如辦理休、退學不再需家長同意，成績單等也不再寄送家中。

台師大學務長林玫君表示，台師大針對較輕微樣態，學校僅會將記過結果通知當事人；較為嚴重的情事，如評估個案需要輔導，學校才會通知家長。

家長團體、國教行動聯盟理事長王瀚陽則談到，不通知家長，應限於不影響他人權益或公共安全的狀況，如學生生活紀律問題、報告抄襲等，若涉及校園暴力、性平、霸凌，甚至毒品等違法行為，仍應該強制通報家長。建議學校可將違規事件區分為「可彈性處理」與「必須通知」兩類較為妥適。

