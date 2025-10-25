台大學生遭記過可不通知家長 教團：霸凌、性平重大樣態應強制

國立台灣大學日前於校務會議上通過學生獎懲辦法修正案，若學生遭記過，經表明正當理由，獎懲委員會可同意不予通知家長。但家長團體認為，若學生遭記過是涉及校園暴力、性平事件等重大樣態，還是應該強制通知家長。

台大日前修正多條學生獎懲辦法。學務長朱士維表示，辦法第16條規定，學生行為接受懲戒，應由書面通知本人。個人行為記小過以上，應由學校以書面通知家長或監護人。本次新增，若經學生表明正當理由，學生獎懲委員會得以附帶決議方式，同意不予通知家長或監護人。

朱士維也表示，「就看學生提什麼理由。」由獎懲委員會評估合不合理。本次修訂辦法，主要也是考量到學生幾乎都已經成年，尤其校內很多碩博生都已經2、30歲，甚至都組成了自己的家庭。修改規定等於是將彈性打開，讓獎懲委員評估。

家長團體、國教行動聯盟理事長王瀚陽則談到，不通知家長，應限於不影響他人權益或公共安全的狀況，如學生個人生活紀律問題、報告抄襲等；若是涉及校園暴力、性平、霸凌，甚至毒品等違法行為，仍應該強制通報家長。

王瀚陽表示，如果學生違規情況很嚴重，基本上還是需要家長協助，建議學校可將違規事件區分為「可彈性處理」與「必須通知」兩類較為妥適。

又近年配合民法成年年齡下修，年滿18歲成年人可獨立簽約、開戶、申辦門號乃至於結婚。對此，近年各大專校院也多配合修改規定，學生年滿18歲，辦理休、退學不再需家長同意，成績單等也不再寄送家中。

台師大學務長林玫君談到，台師大近年很少學生被記過，針對較輕微的樣態，學校僅會將記過結果通知當事人；較為嚴重的情事，如評估個案需要輔導，學校才會通知家長，畢竟有些狀況確實需要家庭一起協助。

林玫君也指出，目前如申誡、小過雖可消過，但消過會協同如指導教授、導師等一同完成，而不是只單純讓學生執行。消過多少仍有輔導的性質，又學校也仍保留大過退學的門檻，評估記過對學生而言仍有警惕的效力。

商品推薦