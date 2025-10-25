台師大串連16校EMBA單車環島 逾200人參與
台灣師範大學EMBA學生會和校友會策劃單車環島活動，今年串連16所大學EMBA，超過200人騎上鐵馬，今天於台北出發，展開9天、950公里的挑戰。
台師大今天發布新聞稿指出，今年度的EMBA單車環島，有政大、清華、陽明交大、成大、台科大、北科大、中央、中山、中興、中正、東華、逢甲、淡江、長庚、元智等16校EMBA成員一同參與，沿途還安排地方產業參訪、校友交流與在地文化體驗。
台師大管理學院院長蔡蒔銓表示，單車環島意義非凡，不僅是體能挑戰，更是一次自我超越與團隊協作的實踐。單車環島象徵著「知行合一、以行帶學」的精神，每一段旅程、每一次踩踏，都是一場關於領導、堅持與學習的深刻體驗。
台師大EMBA學生會長彭明智表示，無論是經驗豐富的破風手，或首次挑戰長途騎乘的新手，大家都以毅力與微笑書寫熱血篇章。這不只是運動，更是一場關於信任、協作與共榮的生命教育，體現「沒有你、沒有我、只有我們」的團隊信念。
這次的單車環島預計以逆時鐘方式，從台北沿西部各縣市南下，再沿花東海岸北上，預計11月2日回到台北，為期9天8夜、全長950公里。
