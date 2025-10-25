台大1關鍵考量修獎懲辦法 學生記過若有「正當理由」可不通知家長
國立台灣大學日前於校務會議上通過「學生獎懲辦法」修正案，若學生遭記過，經學生表明正當理由，獎懲委員會可同意不予通知家長。
台大日前修正多條學生獎懲辦法，學務長朱士維表示，辦法第16條規定，學生行為接受懲戒，應由書面通知本人。學生個人行為記小過以上者，應由學校以書面通知家長或監護人。本次新增，若經學生表明正當理由，學生獎懲委員會得以附帶決議方式，同意不予通知家長或監護人。
朱士維也表示，「就看學生提什麼理由。」學校不會預設立場，全由獎懲委員會評估合不合理。過去都是學生被記過均要通報家長，但學生可能有各種可能理由，如家庭狀況等，屆時就看學生怎麼提。
朱士維說，本次修訂的理由，主要也是考量到學生幾乎都已經成年，尤其校內很多碩博生都已經2、30歲，甚至都組成了自己的家庭。修改規定等於是將彈性打開，讓獎懲委員做決定評估。
又近年配合民法成年年齡下修，年滿18歲的成年人可獨立簽約、開戶、申辦門號乃至於結婚。對此，近年各大專校院也多配合修改規定，學生年滿18歲，辦理休、退學不再需要家長簽名同意，成績單等也不再寄送至家中。
再者，朱士維也說，第18條學生於在學期間有勒令退學之懲戒事由，且於畢業後一年內被提報懲戒者，學生獎懲委員會得懲戒之。本次增列學生「修業期間」可包含延長修業跟休學期間，又過去發現有學生自行退學，因此增列「畢業或退學」後一年被提報懲戒者，可追溯自行退學者。上述修正案均於日前校務會議，獲校務會議代表無異議通過。
