快訊

剛祭拜亡姊…土城女「全身蓋濕棉被」離奇身亡 閨密扯鬼神附身遭聲押

被列問題豬關聯場…彰化芬園1養豬場發現4死豬 緊急採檢最快明出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

副校長任貽均當選北科大第15任校長 明年2月就職

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台北科技大學今選出光電工程系終身特聘教授任貽均為第15任校長，後續將由學校報請教育部聘任。圖／北科大提供
國立台北科技大學今選出光電工程系終身特聘教授任貽均為第15任校長，後續將由學校報請教育部聘任。圖／北科大提供

國立台北科技大學今選出光電工程系終身特聘教授任貽均為第15任校長，後續將由學校報請教育部聘任，新任校長將於明年2月1日就任。

北科大第15任校長遴選委員會於今年4月15日召開第一次會議，並自5月2日至6月2日公開徵求校長人選。經8月13日第二次會議通過資格審查，產生6位校長候選人，並於今年九月期間進行候選人治校理念說明會，後由校務會議代表以無記名方式，對候選人行使校內意向表達，6位均通過同意票門檻。

北科大校長遴選委員會今召開第三次會議，由候選人依序說明治校理念與詢答，並由召集人國立台灣大學名譽教授黃榮村主持，經出席委員無記名投票表決，選定任貽均為新任校長當選人。

北科大說明，近年任貽均推動成立校務研究中心，主責個資稽核計畫與宣導，建立內部控制自評系統，並推動校園整建，打造優質校園與教學研究場域，自107年迄今督導完成超過60項重要整建及新建工程。任貽均的願景，是打造以學生為本、研究導向、數位驅動、永續共榮的現代科技大學，獲多數遴選委員認同。

任貽均為國立中央大學光電科學研究所博士，曾任北科大光電工程系主任、主任秘書，現為北科大副校長、光電工程系終身特聘教授。也曾榮獲國際光學工程學會（SPIE）會士、美國光學學會（OPTICA）會士，曾任美國光學學會Leader of Thin Films Technical Group。

北科大 美國 校園

延伸閱讀

從資料中心到車用 光通訊興起與半導體落地

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

中大揭半世紀未解液晶光學現象 具光通訊應用潛力

固緯電子捐1600萬設備 助北科大育AI、電力人才

相關新聞

副校長任貽均當選北科大第15任校長 明年2月就職

國立台北科技大學今選出光電工程系終身特聘教授任貽均為第15任校長，後續將由學校報請教育部聘任，新任校長將於明年2月1日就...

中市產官學攜手 舉辦資安治理研習探討AI防禦

台中市政府攜手中興大學產學聯盟、精誠軟體服務公司，今天舉辦「智御未來 驅動新局」資訊安全治理研習，160名產官學界人士探...

中山大學舉辦「EMI品保交流會」 專家探討雙語教學成效

國立中山大學今天舉辦「2025 EMI品保交流會」，教育部主秘林伯樵說，雙語教育計畫推動多年，現在關鍵任務已從開課數量轉...

台大深入高中推動動植物醫師體驗課 培育農業新世代

雲林是農業大縣，農業產值位居全台之冠，近年農業人力缺乏，為鼓勵青年投入農業與生物醫學相關領域，台灣大學生物資源暨農學院在...

這就是台灣感性？深夜空調停擺「宿管1句惹哭陸生」 陸網：這輩子必須去

「台灣最美的風景是人情味」，一位來台陸生在小紅書上分享經歷，原本以為深夜求助會遭遇責備，沒想到宿管溫柔的一句話，不僅幫她們解決問題，還帶來意想不到的驚喜…

連日豪雨「大學生慘況曝」！政大、東吳變水樂園 學生苦笑：可以玩急流泛舟

近日雙北豪雨不斷，政治大學和東吳大學都發生淹水災情，被學生戲稱為「水樂園」，而位於陽明山上的文化大學則出現狂風暴雨，不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。