副校長任貽均當選北科大第15任校長 明年2月就職

國立台北科技大學今選出光電工程系終身特聘教授任貽均為第15任校長，後續將由學校報請教育部聘任，新任校長將於明年2月1日就任。

北科大第15任校長遴選委員會於今年4月15日召開第一次會議，並自5月2日至6月2日公開徵求校長人選。經8月13日第二次會議通過資格審查，產生6位校長候選人，並於今年九月期間進行候選人治校理念說明會，後由校務會議代表以無記名方式，對候選人行使校內意向表達，6位均通過同意票門檻。

北科大校長遴選委員會今召開第三次會議，由候選人依序說明治校理念與詢答，並由召集人國立台灣大學名譽教授黃榮村主持，經出席委員無記名投票表決，選定任貽均為新任校長當選人。

北科大說明，近年任貽均推動成立校務研究中心，主責個資稽核計畫與宣導，建立內部控制自評系統，並推動校園整建，打造優質校園與教學研究場域，自107年迄今督導完成超過60項重要整建及新建工程。任貽均的願景，是打造以學生為本、研究導向、數位驅動、永續共榮的現代科技大學，獲多數遴選委員認同。

任貽均為國立中央大學光電科學研究所博士，曾任北科大光電工程系主任、主任秘書，現為北科大副校長、光電工程系終身特聘教授。也曾榮獲國際光學工程學會（SPIE）會士、美國光學學會（OPTICA）會士，曾任美國光學學會Leader of Thin Films Technical Group。

