中市產官學攜手 舉辦資安治理研習探討AI防禦
台中市政府攜手中興大學產學聯盟、精誠軟體服務公司，今天舉辦「智御未來 驅動新局」資訊安全治理研習，160名產官學界人士探討AI時代下的資安治理新趨勢與防禦思維。
台中市數位發展局今天發布新聞稿，「智御未來驅動新局」資訊安全治理研習，在中山醫學大學附設醫院舉辦，探討AI時代下的資安治理新趨勢與防禦思維，攜手推動台灣邁向智慧防禦新時代。
數位發展局長林谷隆表示，2025年上半年「CrazyHunter」攻擊醫院事件凸顯醫療體系在面對勒索軟體攻擊時的高風險。對此，衛福部已訂定「醫院面對勒索軟體攻擊的應變指南」並規劃將資安納入醫院評鑑指標。同時，立法院近期也三讀通過修正《資通安全管理法》，要求特定非公務機關設置資通安全專職人員與資安長，顯示資安已不再只是IT部門的議題，而是攸關組織韌性與治理責任的核心戰略。
中興大學資通訊暨個人資訊安全技術服務產學聯盟主持人林詠章提到，此次研討會正是協助決策者掌握最新趨勢、加速企業邁向智慧防禦的重要平台。
精誠軟體服務協理梁桂芳指出，AI驅動的防禦系統已成為CISO關注的核心，如何在效率與風險間取得平衡，是資安治理的關鍵挑戰。AI不僅改變防禦模式，也重新定義資安長在組織中的角色與決策權重。
數位發展局補充，為落實全民防詐、提升社會資安意識，台中市政府將在11月辦理3場防詐系列活動，包括11日「強化防詐意識種子教師培訓」、18日「2025金融消費論壇」及24日「台中市政府智慧防詐論壇」，後兩場活動將對外開放報名參與，期盼透過實務案例與專家分享，深化全民防詐意識。
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言