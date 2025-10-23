中山大學舉辦「EMI品保交流會」 專家探討雙語教學成效

快訊

中央社／ 高雄23日電
中山大學23日舉辦「2025 EMI品保交流會」，匯聚國內外13所大學的行政規劃者、學者與教師，近百人共同探討如何確保雙語教學中學生的學習品質與成效。中山大學提供／中央社
國立中山大學今天舉辦「2025 EMI品保交流會」，教育部主秘林伯樵說，雙語教育計畫推動多年，現在關鍵任務已從開課數量轉到確保課程品質，盼交流會共同探討如何維持教學品質。

中山大學新聞稿指出，作為雙語標竿學校，長期推動EMI（English as a Medium of Instruction，以英語授課）課程，近年來也大力推動課程品質保證措施。今天交流會匯聚國內外13所大學的行政規劃者、學者與教師，近百人共同探討如何確保雙語教學中學生的學習品質與成效。

林伯樵致詞表示，雙語教育計畫推動多年，現階段的關鍵任務已從數量轉向品質，教育部預計在2026年至2032年的第2期雙語計畫中，推動至少20%的EMI課程完成品質保證（Quality Assurance，QA）措施，確保學生在EMI課堂中的學習與中文授課無異。

中山大學副校長陳彥旭表示，此次活動之所以名為「交流會」，是希望讓各大學能分享實務經驗，在EMI課程數量快速成長的同時，共同探討如何維持教學品質。

美國賓州州立大學（The Pennsy lvania State University）博士多蘭（Meredith Doran）和瑞克爾（Jacob Rieker）以全球視角分享EMI品質保證趨勢。多蘭表示，教師的專業增能是全球EMI成敗的關鍵，台灣的EMI教師培訓已位居國際前列。

台灣大學教務長王泓仁強調，學生回饋很重要，台大透過全校性問卷了解學生對EMI課程的感受與挑戰，作為品保措施改進依據。

成功大學華語中心主任鄒文莉在會中介紹ESP（English for Specific Purposes）教師增能計畫，協助不同專業領域教師發展英語授課策略。

台灣師範大學教務長劉美慧談到行動研究在品保中的角色，透過不斷反思與修正，讓教學機制能動而有效。

中山大學教務長歐淑珍表示，各校在教育部政策框架下，都發展出符合自身特色的EMI品保機制，展現台灣高教的多樣與創新。中山建立「由下而上」的品保文化，從系所到校級形成支持網絡，推動全校性EMI品質文化扎根。

