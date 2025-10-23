聽新聞
台大深入高中推動動植物醫師體驗課 培育農業新世代
雲林是農業大縣，農業產值位居全台之冠，近年農業人力缺乏，為鼓勵青年投入農業與生物醫學相關領域，台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」，藉由寓教於樂的課程設計，讓學生提早體驗職場並思考生涯方向。
台大生農學院本月20日起至今天在斗六高中展開為期4天的體驗活動，課程包括植物醫師的田間危害診斷技術、農藥管理與質譜快檢、田間實習，以及動物醫師的解剖組織學實習、小動物外科縫合針法教學與實作、仿生犬心肺復甦（CPR）及心肺聽診模擬等。
斗六高中校長程俊堅表示，生農學院規畫的課程兼具教育性與實作性，他看到學生上課樂在其中，氣氛熱絡，相信課程能有效啟發學生對生物科學、動植物醫學與自然環境的興趣。
台大生農學院副院長洪挺軒表示，團隊從產地源頭輔導出發，建立穩固信任基礎，促進農業生產技術與觀念升級，在獸醫疾病診療與植醫農藥減量等領域已取得顯著成果，期待透過此次課程培育未來守護環境與推動農畜產業的專業新世代。
