快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

聽新聞
0:00 / 0:00

台大深入高中推動動植物醫師體驗課 培育農業新世代

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供

雲林是農業大縣，農業產值位居全台之冠，近年農業人力缺乏，為鼓勵青年投入農業與生物醫學相關領域，台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」，藉由寓教於樂的課程設計，讓學生提早體驗職場並思考生涯方向。

台大生農學院本月20日起至今天在斗六高中展開為期4天的體驗活動，課程包括植物醫師的田間危害診斷技術、農藥管理與質譜快檢、田間實習，以及動物醫師的解剖組織學實習、小動物外科縫合針法教學與實作、仿生犬心肺復甦（CPR）及心肺聽診模擬等。

斗六高中校長程俊堅表示，生農學院規畫的課程兼具教育性與實作性，他看到學生上課樂在其中，氣氛熱絡，相信課程能有效啟發學生對生物科學、動植物醫學與自然環境的興趣。

台大生農學院副院長洪挺軒表示，團隊從產地源頭輔導出發，建立穩固信任基礎，促進農業生產技術與觀念升級，在獸醫疾病診療與植醫農藥減量等領域已取得顯著成果，期待透過此次課程培育未來守護環境與推動農畜產業的專業新世代。

台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供
台灣大學生物資源暨農學院在豐泰文教基金會的支持下，首度在斗六高中舉辦「動植物醫師本職學能與職業體驗活動」。圖／斗六高中提供

醫師 斗六 醫學

延伸閱讀

桃園設計庫「時光留聲機」青年設計展 免費留聲DIY留存專屬紀念

達欣工程再現文華苑經典　「達欣文和苑」成中山區新地標

宗大機構新銳品牌首發代表作登場！「璞硯開發」打造安南宜居新地標

福斯商旅全新Caravelle成金鐘60指定尊榮座駕！為台灣影視界最高殊榮喝采

相關新聞

台大深入高中推動動植物醫師體驗課 培育農業新世代

雲林是農業大縣，農業產值位居全台之冠，近年農業人力缺乏，為鼓勵青年投入農業與生物醫學相關領域，台灣大學生物資源暨農學院在...

這就是台灣感性？深夜空調停擺「宿管1句惹哭陸生」 陸網：這輩子必須去

「台灣最美的風景是人情味」，一位來台陸生在小紅書上分享經歷，原本以為深夜求助會遭遇責備，沒想到宿管溫柔的一句話，不僅幫她們解決問題，還帶來意想不到的驚喜…

連日豪雨「大學生慘況曝」！政大、東吳變水樂園 學生苦笑：可以玩急流泛舟

近日雙北豪雨不斷，政治大學和東吳大學都發生淹水災情，被學生戲稱為「水樂園」，而位於陽明山上的文化大學則出現狂風暴雨，不少...

今天緊急公告…文化大學傍晚宣布23日仍維持遠距 校車上下山各2班次

中國文化大學因天候不佳，21日起採遠距教學，校方今天傍晚宣布，明天（23日）仍維持遠距，校車僅開放上山、下山各2班次

山難頻傳 師大登山社開講「登山醫學」救人也救自己

近年來台灣人喜愛登山，不論是挑戰百岳、還是郊山踏青，都成了假日日常。然而，山難新聞卻一再上演——滑落、迷途、失溫、高山症⋯⋯每一次意外都在提醒我們：上山容易，平安下山才是真本事。尤其今年八月南投「可樂

成大、正修科大、雲科大支援雲嘉南災後重建 獲教育部表揚

教育部今天表揚在颱風丹娜絲及728豪雨災後重建行動中，迅速投入災區支援重建及協助媒合工班的成功大學、正修科大、雲林科大，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。