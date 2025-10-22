連日豪雨「大學生慘況曝」！政大、東吳變水樂園 學生苦笑：可以玩急流泛舟
近日雙北豪雨不斷，政治大學和東吳大學都發生淹水災情，被學生戲稱為「水樂園」，而位於陽明山上的文化大學則出現狂風暴雨，不少人被大風吹得寸步難行。
受東北季風及颱風風神外圍環流影響，雙北連日降雨。位於陽明山上的中國文化大學今天上午宣布，今天課程全面改採遠距教學；行政人員除協助校園安全、修繕等工作有急迫性工作者外，皆以遠距居家上班為原則。
不少文大學生透過社群網路抱怨，校方今早才宣布遠距，自己早已冒著風雨到校，並直呼學校狂風暴雨相當危險；部分學生也在社群網路分享影片，有學生撐雨傘但傘面被吹到開花，或是被大風吹得寸步難行，也有學生放棄撐傘，直接淋雨步行。
文大校方今天傍晚宣布，明天仍維持遠距教學，校車僅開放上山、下山各2班次。
台北市文山區近日雨量也很驚人，政治大學本週正逢期中考，有學生透過社群網路分享，中午買飯差點被風吹走，甚至連榕樹都被吹倒；由於雨勢驚人，雨水沿坡道傾瀉，學生也戲稱是「政大漂漂河」、「政大水樂園」，苦笑回宿舍還要「溯溪」。
東吳大學外雙溪校區同樣發生淹水災情，有學生拍到溪流暴漲，戲稱「雙溪變成黃河」，可以玩急流泛舟，而網球場被黃褐色的水淹沒，被學生形容為「東吳水樂園」。
東吳校方透過文字指出，溪邊網球場為東吳大學向國有財產署承租的國有地，台北市政府為提升雙溪排洪能量，特別將網球場地基比原本籃球場降低約1.5至2公尺，使其具臨時滯洪、蓄洪功能。
東吳校方說明，積水區域原設計即為增加防洪與排水安全所用，當雨量過大、雙溪河水水位高漲時，網球場可暫時作為洪流空間，等同擴大雙溪河道的通水斷面，以緩和河水流速。
因應連日豪雨，東吳校方提到，除了溪邊網球場暫時停止上課，學校也發布通告，呼籲授課教師於天候不穩期間，彈性處理學生出席情況，從寬認定請假與缺課事由，教務處、總務處、學務處、校安中心等單位也持續密切關注雨勢與校園安全狀況，確保師生通勤及校園活動安全。
