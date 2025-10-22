聽新聞
0:00 / 0:00
今天緊急公告…文化大學傍晚宣布23日仍維持遠距 校車上下山各2班次
中國文化大學因天候不佳，21日起採遠距教學，校方今天傍晚宣布，明天（23日）仍維持遠距，校車僅開放上山、下山各2班次。
中央氣象署近日發布豪雨特報，台北市、新北市都有超大豪雨。位於陽明山上的中國文化大學21日開始課程採遠距教學；22日全面改採遠距教學，行政人員除協助校園安全、修繕等有急迫性工作，採遠距居家上班為原則。
文大今天傍晚再宣布，考量天候不佳，為確保師生安全及教學品質，23日維持全面遠距教學，行政人員一樣除有急迫性工作外，也採居家上班。
文大上下山校車班次也有調整，23日上山2班次，包括上午7時20分台北車站發車，7時40分士林發車；下山2班次，分別是中午12時15分、下午4時40分由文大校區發車。
校方並說，目前仰德大道路況正常。今天新聞報導菁山路土石流地點，跟文大有相當距離，並未影響出入交通。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言