今天緊急公告…文化大學傍晚宣布23日仍維持遠距 校車上下山各2班次

中國文化大學因天候不佳，21日起採遠距教學，校方今天傍晚宣布，明天（23日）仍維持遠距，校車僅開放上山、下山各2班次。

中央氣象署近日發布豪雨特報，台北市、新北市都有超大豪雨。位於陽明山上的中國文化大學21日開始課程採遠距教學；22日全面改採遠距教學，行政人員除協助校園安全、修繕等有急迫性工作，採遠距居家上班為原則。

文大今天傍晚再宣布，考量天候不佳，為確保師生安全及教學品質，23日維持全面遠距教學，行政人員一樣除有急迫性工作外，也採居家上班。

文大上下山校車班次也有調整，23日上山2班次，包括上午7時20分台北車站發車，7時40分士林發車；下山2班次，分別是中午12時15分、下午4時40分由文大校區發車。

校方並說，目前仰德大道路況正常。今天新聞報導菁山路土石流地點，跟文大有相當距離，並未影響出入交通。

