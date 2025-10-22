這就是台灣感性？深夜空調停擺「宿管1句惹哭陸生」 陸網：這輩子必須去

「台灣最美的風景是人情味」，一位來台讀書的陸生在小紅書上分享經歷，原本以為深夜求助會遭遇責備，沒想到宿管溫柔的一句話，不僅幫她們解決問題，還帶來意想不到的驚喜。她感動落淚，寫下：「台灣，我第一次因為你而流淚了」，這段小插曲也掀起許多網友的共鳴。

一位在台陸生近日在小紅書上發文，表示某天凌晨宿舍的空調突然停止運轉，由於才剛充值電費，她和室友一頭霧水，於是做好和宿舍管理員「battle（在此應指抗爭、爭辯意思）」的準備，前往辦公室。她回憶：「半夜十二點怎麼會有人值班呢，撥通緊急聯繫電話但沒有人回應，其實我鬆了一口氣」。

沒想到，幾分鐘後宿管回電了，原PO和室友趕緊說明情況並連聲道歉：「實在不好意思這麼晚打擾妳，請問今天還能充值嗎？」原以為會迎來一場責備，但宿管卻沒有一絲不耐，表示電話響時自己在洗頭才沒接到電話，兩人再度前往值班室後，對方的語氣依舊溫柔，緩緩道出一句：「可以充值呀，不然這個晚上這麼熱，妳們該怎麼辦啊？」

原PO回憶，當下非常意外，「按照原來的劇本，難道不應該先把我們罵一頓嗎？可是她說：『妳們該怎麼辦啊』」。宿管不僅親自幫忙排查故障，還將其他人送的宜蘭奶凍轉贈給她們，讓她忍不住感嘆：「天啊，原來這就是台灣嗎？」

「一句『妳們該怎麼辦呢』，就完完全全接住了我的無措」，這件生活中的小事，在原PO的心裡掀起漣漪，她直言不知道究竟是自己運氣好，都遇到友善的台灣人，或是他們本就如此。最後，她也感性寫下：「雖然很多次被這裡的人文氛圍震撼觸動，但昨晚的關心真的燙到我了。謝謝台灣，謝謝在這裡遇到的一切」。

貼文發布後，不少大陸網友被台灣的人情味打動，紛紛直呼「我不會放棄去台灣的」，「我覺得只要是去過台灣的人，就會對台灣多一分理解和善意」、「台灣是我唯一一個沒有刷到過旅遊宣傳，卻覺得這輩子必須去的地方」、「習慣了充滿利益交換的環境，會被對方無所圖的善意瞬間擊中…唉」、「半年台灣交換，一生台灣情，每天都想回台灣」、「真的很想去寶島台灣旅遊，台劇跟台灣人一樣都好溫暖啊，我是絕對不會放棄想辦法去台灣玩的」。

更有人分享自己來台留學的經歷，感嘆「台灣就是這樣，上學期間待了五年，影響我一輩子」、「台灣人文關懷超好，我很怕因為一些事給別人帶來麻煩，他們給我的回饋是：『我在這裡等你，我會呵護你，我願意被你麻煩，我很樂意幫助你』」、「天啊，七年前因為考試去過台灣，給我的印象是每個人都很溫柔很熱情，因為那天晚上突然下大雨，我們在地下通道等待雨停，碰到很多好心人主動問需不需要幫忙撐傘到地面上，真的好溫暖的地方」。

見此，許多台灣網友也暖心回應，「溫柔的磁場或許會互相吸引，歡迎再回來看看」、「妳也很善良吧，善人看的角度都是善的。有些人可能覺得理所當然呢」、「我想，溫暖是雙向的，好比我現在看到這篇筆記，我也覺得妳很溫柔」、「東亞小孩共同的記憶是餐桌上的眼淚拌飯，但我們很想讓妳知道，感到幸福時也是可以哭泣的，副熱帶的氣候長存，這份溫柔會化成水蒸氣，融進每一個冰冷的回憶裡」。

