成大、正修科大、雲科大支援雲嘉南災後重建 獲教育部表揚

中央社／ 台北22日電
教育部今天表揚在颱風丹娜絲及728豪雨災後重建行動中，迅速投入災區支援重建及協助媒合工班的成功大學、正修科大、雲林科大，共有33案簽約、已完工27件。本報資料照片
教育部今天表揚在颱風丹娜絲及728豪雨災後重建行動中，迅速投入災區支援重建及協助媒合工班的成功大學、正修科大、雲林科大，共有33案簽約、已完工27件。本報資料照片

教育部今天表揚在颱風丹娜絲及728豪雨災後重建行動中，迅速投入災區支援重建及協助媒合工班的成功大學、正修科大、雲林科大，共有33案簽約、已完工27件。

颱風丹娜絲及728豪雨重創雲嘉南地區，許多居民的房屋損壞，行政院於7月底成立災後復原前進指揮所，統籌各部會資源人力。

教育部統計全台共有18所大專可提供約73個工班，最後依災區需求，成功媒合成功大學、雲林科技大學、正修科技大學團隊與工班，投入災區支援，協助辦理媒合、會勘、丈量、報價、簽約與施工等全流程作業。

其中，成功大學派出建築系所學生與專家一同運用空拍機、雷射測距儀及手機測距軟體，快速掌握災損位置與面積，建立完整災情資訊；學校更徵求學生志工，協助居民填寫表格，補足區公所人力不足缺口。

教育部次長張廖萬堅表示，嘉義、台南沿海地區，獨居老人眾多，許多人災後找不到廠商修復房子，感謝大專挺身而出，不僅媒合資源，還親自走進災區，展現了大學社會實踐價值。

張廖萬堅期許學校在防災體系中，繼續扮演2個重要角色，一是平時防災教學、演練，以及災時迅速調度資源、支持社區的後盾，包括成為短期避難收容所，提供緊急照明、安全水源、衛生措施等。

