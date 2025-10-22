山難頻傳 師大登山社開講「登山醫學」救人也救自己

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
圖為合歡群峰登山示意圖，與新聞內容無關。圖／報系資料庫
近年來台灣人喜愛登山，不論是挑戰百岳、還是郊山踏青，都成了假日日常。然而，山難新聞卻一再上演——滑落、迷途、失溫、高山症⋯⋯每一次意外都在提醒我們：上山容易，平安下山才是真本事。尤其今年八月南投「可樂可樂安山」山難事件中，一名祖父與女山友不幸罹難，只留下8歲男童倖存，令人心碎，也再度敲響山域安全的警鐘。

在山上，沒有急診室、沒有醫師，當有人暈倒、抽筋、或出現高山症時，唯一能出手的，往往就是「你自己」。面對這樣的生死瞬間，你知道該怎麼做嗎？為了讓更多人具備山上求生的能力，國立臺灣師範大學登山社特別舉辦一場超實用的登山醫學課程。從實際案例到急救步驟，一次學會「登山必備求生技能」。這不只是一場醫學講座，更是一堂能「救命」的課。

演講時地：10月30日（週三）晚上7點，師大本部樸204教室

要鄭重介紹的是，兩位講師都是登山社的嚮導兼醫學專業出身：謝詩涵——台大藥學系畢業藥師；謝怡萱——前台大癌醫中心護理師。

她們將用最接地氣的方式，教你如何辨識高山症、肺水腫與腦水腫？同伴骨折、水泡、燙傷怎麼處理？被蜂螫、咬人貓或其他毒蟲攻擊時該怎麼辦？

「安全不是運氣，而是準備的結果。」登山教我們自由，也教我們敬畏自然。這堂課，讓你在享受山林的同時，擁有守護自己與夥伴的能力。想要更安心地上山？別錯過這場登山醫學實戰課。

