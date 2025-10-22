快訊

LINE Premium訂閱制登台！每月165元用首波5項進階功能 不怕過期、相簿可傳影片

要掀底牌了！新光人壽下午4點半開記者會 說明T17、T18合意解約進展

獨／不等新壽了！北市昨送出備案「包括未正式曝光土地」 就等輝達消息

暨大動漫季南投熱鬧登場 免奔波賞鬼滅之刃場景

中央社／ 南投縣22日電

國立暨南國際大學即日起至11月20日舉辦「暨大動漫季」，包含鬼滅之刃等經典場景布置、暨大繪師作品展、動漫精品展售、卡牌對戰等，學生免跑台北等大城市就能參與動漫活動。

暨大去年首次在圖書館舉辦動漫展獲學生正面肯定，校方今年續辦「暨大動漫季」系列活動，成為暨大校慶其中一環，包含鬼滅之刃、BanG Dream!、Re:從零開始的異世界生活等經典場景布置、繪師作品展、動漫精品展售、卡牌對戰等，滿足觀賞與互動、收藏及交流。

暨大校長武東星今天透過新聞稿表示，動漫作為次文化重要元素，蘊含豐富創造力與文化能量，透過動漫季盼持續打造包容多元文化、鼓勵創意實踐的校園環境，讓動漫等青年次文化成為推動學習與藝術創新力量。

暨大動漫社長林哲豪說，很高興與木棉花國際股份有限公司、圖書館合作再辦動漫季，使得暨大學生、甚至埔里居民能更接觸動漫文化，並結合30週年校慶與秋季健康活動，讓民眾知道學校對動漫文化的重視，動漫季至11月20日，地點在圖書館1樓藝廊。

暨大 圖書館 鬼滅之刃

延伸閱讀

鹿港熱、台南夯...南投卻「榜外」 議員質疑觀光盛況不再

竹聯幫明仁會插旗南投 警出動維安特勤隊瓦解吸收少年幫派

黑幫企圖藉砸店在南投擴張勢力 檢警逮人起訴

南投埔里重陽敬老金多1千 草屯更新增1族群發3千

相關新聞

超大豪雨轟炸陽明山 文化大學今緊急宣布遠距教學、行政人員居家上班

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，其中，台北市、新北市超大豪雨，陽明山3天來累積雨量破千毫米。中國文化大...

山上大雨學生遠距「行政仍要到校」惹怨 文大盼建通行廊道

受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部下起連日大雨。北市陽明山上的文化大學今採取遠距教學，但行政人員仍要上班，校方表...

清華大學竹師教育學院大樓今啟用 2千師生遷入光復校區

清華大學竹師教育學院大樓今天啟用，7系、3所與1個學士班、近兩千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教...

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象：不輸颱風

受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部雨彈狂炸。中國文化大學20日下午3時起全校停課，21日則是全校採遠距教學。然而學生可以遠距，沒有停班的行政人員仍需冒著狂風暴雨到校上班。

狂風暴雨沒放假！北漂青年自嘲：3大學根本「適應天氣預科班」

近日風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部迎來狂風暴雨，然而今（21）日北北基桃並未全面停班停課，僅部分區域停班課，不少人在社群上哀嚎，紛紛貼出冒著暴雨出門的慘狀。

文科碩博生數量較沒衰退 為何教授有擔憂？

相對於理工科碩博生占比較早年變少，被視為較冷門的人社科領域碩博生始終有一定的量。不過不少大學教授憂心，對部分人文科系來說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。