暨大動漫季南投熱鬧登場 免奔波賞鬼滅之刃場景
國立暨南國際大學即日起至11月20日舉辦「暨大動漫季」，包含鬼滅之刃等經典場景布置、暨大繪師作品展、動漫精品展售、卡牌對戰等，學生免跑台北等大城市就能參與動漫活動。
暨大去年首次在圖書館舉辦動漫展獲學生正面肯定，校方今年續辦「暨大動漫季」系列活動，成為暨大校慶其中一環，包含鬼滅之刃、BanG Dream!、Re:從零開始的異世界生活等經典場景布置、繪師作品展、動漫精品展售、卡牌對戰等，滿足觀賞與互動、收藏及交流。
暨大校長武東星今天透過新聞稿表示，動漫作為次文化重要元素，蘊含豐富創造力與文化能量，透過動漫季盼持續打造包容多元文化、鼓勵創意實踐的校園環境，讓動漫等青年次文化成為推動學習與藝術創新力量。
暨大動漫社長林哲豪說，很高興與木棉花國際股份有限公司、圖書館合作再辦動漫季，使得暨大學生、甚至埔里居民能更接觸動漫文化，並結合30週年校慶與秋季健康活動，讓民眾知道學校對動漫文化的重視，動漫季至11月20日，地點在圖書館1樓藝廊。
