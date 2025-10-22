超大豪雨轟炸陽明山 文化大學今緊急宣布遠距教學、行政人員居家上班

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，其中，台北市、新北市超大豪雨，陽明山3天來累積雨量破千毫米。中國文化大學今天上午表示，即時氣象預報已達遠距標準，為確保師生安全及教學品質，今天課程將全面改採遠距教學。

文化大學昨採取遠距教學，但行政人員仍要上班，昨天引起討論。文大表示，行政同仁除協助校園安全、修繕等工作有急迫性工作者外，採遠距居家上班為原則。天候不佳，請教職員生多加注意自身安全。

學生也將校方今天上午7時25分在群組內容PO上Threads社群平台，內容為「請同學注意，學校緊急公告：由於最新天氣預報與原先預期有所差異，加上校內部分館樓需進行電力檢修，為確保師生安全及教學品質，今日課程將全面改採遠距教學」。

根據多名文大學生PO的文化大學今天影片，風強雨驟不輸颱風天。學生表示，「我已經到北車了，現在跟我說遠距，最好再晚一點講啊，通勤生根本小丑」、「7點半才宣布遠距，有你的文化大學」、「我都到劍潭才說停課」、「我都出門了！到了！你才跟我說改遠距」。

也有學生表示，「真的謝謝你文化大學，昨天罵了一整晚了，講都講不聽，不是說什麼校內專家預測今天早上到晚上不達標準嗎，多少人說早就達標了，結果今天早上就給我搞一波大的」、「雖然我出門了，但謝謝文化大學」。

