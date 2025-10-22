快訊

沒當兵奪金鐘獎 Cheap：不能一邊說全民國防一邊獎勵閃兵吧？

平溪線因豪雨今仍停駛 台鐵：沿線部分仍有土石滑落

Toro陪他返台！閃兵案 坤達「上銬包手」進警局低頭不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

超大豪雨轟炸陽明山 文化大學今緊急宣布遠距教學、行政人員居家上班

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學宣布今天課程將全面改採遠距教學。本報資料照片
文化大學宣布今天課程將全面改採遠距教學。本報資料照片

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，其中，台北市、新北市超大豪雨，陽明山3天來累積雨量破千毫米。中國文化大學今天上午表示，即時氣象預報已達遠距標準，為確保師生安全及教學品質，今天課程將全面改採遠距教學

文化大學昨採取遠距教學，但行政人員仍要上班，昨天引起討論。文大表示，行政同仁除協助校園安全、修繕等工作有急迫性工作者外，採遠距居家上班為原則。天候不佳，請教職員生多加注意自身安全。

學生也將校方今天上午7時25分在群組內容PO上Threads社群平台，內容為「請同學注意，學校緊急公告：由於最新天氣預報與原先預期有所差異，加上校內部分館樓需進行電力檢修，為確保師生安全及教學品質，今日課程將全面改採遠距教學」。

根據多名文大學生PO的文化大學今天影片，風強雨驟不輸颱風天。學生表示，「我已經到北車了，現在跟我說遠距，最好再晚一點講啊，通勤生根本小丑」、「7點半才宣布遠距，有你的文化大學」、「我都到劍潭才說停課」、「我都出門了！到了！你才跟我說改遠距」。

也有學生表示，「真的謝謝你文化大學，昨天罵了一整晚了，講都講不聽，不是說什麼校內專家預測今天早上到晚上不達標準嗎，多少人說早就達標了，結果今天早上就給我搞一波大的」、「雖然我出門了，但謝謝文化大學」。

遠距教學 豪雨 文化大學

延伸閱讀

陽明山累積雨量破千 北東持續暴雨跟它有關 雨帶往南擴展趨勢

雨下不停！ 7縣市大雨特報 台北市「紫爆」、基隆北海岸及宜蘭留意大豪雨

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象：不輸颱風

相關新聞

超大豪雨轟炸陽明山 文化大學今緊急宣布遠距教學、行政人員居家上班

東北季風及低氣壓影響，中央氣象署持續發布豪雨特報，其中，台北市、新北市超大豪雨，陽明山3天來累積雨量破千毫米。中國文化大...

山上大雨學生遠距「行政仍要到校」惹怨 文大盼建通行廊道

受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部下起連日大雨。北市陽明山上的文化大學今採取遠距教學，但行政人員仍要上班，校方表...

清華大學竹師教育學院大樓今啟用 2千師生遷入光復校區

清華大學竹師教育學院大樓今天啟用，7系、3所與1個學士班、近兩千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教...

雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象：不輸颱風

受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部雨彈狂炸。中國文化大學20日下午3時起全校停課，21日則是全校採遠距教學。然而學生可以遠距，沒有停班的行政人員仍需冒著狂風暴雨到校上班。

狂風暴雨沒放假！北漂青年自嘲：3大學根本「適應天氣預科班」

近日風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部迎來狂風暴雨，然而今（21）日北北基桃並未全面停班停課，僅部分區域停班課，不少人在社群上哀嚎，紛紛貼出冒著暴雨出門的慘狀。

文科碩博生數量較沒衰退 為何教授有擔憂？

相對於理工科碩博生占比較早年變少，被視為較冷門的人社科領域碩博生始終有一定的量。不過不少大學教授憂心，對部分人文科系來說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。