山上大雨學生遠距「行政仍要到校」惹怨 文大盼建通行廊道

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北市陽明山上的文化大學今採取遠距教學，但行政人員仍要上班。本報資料照片
受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部下起連日大雨。北市陽明山上的文化大學今採取遠距教學，但行政人員仍要上班，校方表示，今天校區風雨相對平靜，又學校多年來一直希望建立教學館樓間的通行廊道，但因為法規建蔽率窒礙難行，也呼籲主管機關協助解決。

北北基桃今僅部分區域放假，位於陽明山上的文化大學採遠距授課但未停班，一名網友在社群平台上貼出文大風雨影片，感嘆風雨並不輸給颱風，但是「可憐的行政同仁還是要上班」，認為行政人員不是鋼鐵人能不畏風雨，應該停班。

文大今天表示，經氣象資料顯示今日風雨將趨緩，經了解，陽明山區其他單位如陽管處、陽明書屋，教師研習中心等單位均維持正常上班運作。

文大說明，多年來一直希望建立校區內教學館樓間的通行廊道，提昇師生於校區內行走的便利性，但由於建築法規中的建蔽率限制規定而窒礙難行，懇籲請主管機關協助解決。

再者，文大也指出，社群上多次使用的影片，所傳影片並非如貼文者所言是「此時此刻」的景象，校園風速10.7m/s約莫五級風，在此導正視聽、避免以訛傳訛。

