山上大雨學生遠距「行政仍要到校」惹怨 文大盼建通行廊道
受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部下起連日大雨。北市陽明山上的文化大學今採取遠距教學，但行政人員仍要上班，校方表示，今天校區風雨相對平靜，又學校多年來一直希望建立教學館樓間的通行廊道，但因為法規建蔽率窒礙難行，也呼籲主管機關協助解決。
北北基桃今僅部分區域放假，位於陽明山上的文化大學採遠距授課但未停班，一名網友在社群平台上貼出文大風雨影片，感嘆風雨並不輸給颱風，但是「可憐的行政同仁還是要上班」，認為行政人員不是鋼鐵人能不畏風雨，應該停班。
文大今天表示，經氣象資料顯示今日風雨將趨緩，經了解，陽明山區其他單位如陽管處、陽明書屋，教師研習中心等單位均維持正常上班運作。
文大說明，多年來一直希望建立校區內教學館樓間的通行廊道，提昇師生於校區內行走的便利性，但由於建築法規中的建蔽率限制規定而窒礙難行，懇籲請主管機關協助解決。
再者，文大也指出，社群上多次使用的影片，所傳影片並非如貼文者所言是「此時此刻」的景象，校園風速10.7m/s約莫五級風，在此導正視聽、避免以訛傳訛。
【2025教育專題】
▪當AI成為我的室友：大學生使用習慣揭密 5學生專訪吐心聲
▪沒有GPT畢不了業！旅法留學生笑談生成式AI：未來無法與它分離
▪科技一定冷漠？音樂劇少女用AI詮釋舞台情感：真情無法被取代
▪曾和AI談情說「愛」…社會學碩士生劃分界線：與人接觸才是真
▪別讓機器變傳聲筒！ 台大中文系學生曝文組優勢：精準形容人性
▪人工智慧還能這樣玩！她設計AI幼兒、寫歌創作 拓展跨領域應用
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言