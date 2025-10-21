清華大學竹師教育學院大樓今啟用 2千師生遷入光復校區

清華大學竹師教育學院大樓今天啟用，7系、3所與1個學士班、近兩千名師生自南大校區遷入光復校區，結束合校9年來分散兩地的教學與辦公。這棟地上8層、地下2層的新大樓，總面積約8千坪，空間匯聚教學、行政與公共場域，讓教育學院首次真正「聚在一起」。

「在這個快速變化的時代，最重要的就是人才，教育也不斷地在改變」，清華大學校長高為元指出，今天不只是一棟地上建築的啟用典禮，更反映全台灣教育的發展。期待竹師教育學院大樓在今後的50年、80年、100年持續培育社會所需的人才，發揮對世界的影響力。

教育部高等教育司副司長曾新元表示，竹師教育學院大樓的落成，是高等教育「區域整合、研究與教育並重」政策的重要成果。清華與竹師合校9年來，逐步整合行政與學術資源，從制度到文化建立新的平衡，新大樓的啟用，讓研究的深度與教育的厚度在同一座校園相遇，也讓合校的精神真正落實。

竹師教育學院院長王子華指出，新大樓是「院核心」理念的具體實踐，從規畫階段起就希望「打破系所藩籬、促進跨域合作」，孕育學院成為知識整合與創意激盪的教育場域。走進大樓，中庭開放明亮，從創客空間、故事繪本教室到舞蹈與STEAM教室，每個角落都鼓勵師生相遇與交流。

數理教育研究所助理教授王薪惠說，新環境讓會議與授課銜接更順暢，過去在南大校區常要穿越多棟大樓趕課，現在開完會就能直接上課，搬進新大樓後，與學生討論的效率明顯提升，「一個多月下來就有了十幾次討論」，她也觀察到，學生在新教室的學習氣氛更熱絡，整體表現比以往更有活力。

清大表示，目前主要教學與行政空間已投入使用，部分展演與公共區域仍在規畫逐步完成中。學院已公告空間使用規範，強調安全、共享與效益，並依「院核心」治理模式滾動調整。王子華補充，隨著學院持續發展，各單位的空間需求亦不斷增加。學院將定期檢視空間使用情形，滾動式調整配置，確保資源能夠充分發揮效益，有效支持教學與研究的長遠發展。

學生在竹師教育學院新大樓的開放式研究生自習空間討論課業。圖／清大提供 清華大學竹師教育學院新大樓為地上8層、地下2層設計，融合教學、行政與公共場域。圖／清大提供 竹師教育學院新大樓的STEAM教育教室。圖／清大提供 清華大學竹師教育學院新大樓啟用典禮上，校內外貴賓與師生齊聚慶祝。圖／清大提供 竹師教育學院院長王子華（左）與副院長王淳民（右）在新大樓前合影，背後紅色橫樑象徵「弘道之門」，寓意師道傳承。圖／清大提供

