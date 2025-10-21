聽新聞
雨彈狂炸沒停班！學生遠距「行政仍要到校」 他曝文化大學恐怖景象：不輸颱風
受颱風共伴效應和東北季風外圍環流影響，北部雨彈狂炸。中國文化大學20日下午3時起全校停課，21日則是全校採遠距教學。然而學生可以遠距，沒有停班的行政人員仍需冒著狂風暴雨到校上班。
北北基桃僅部分區域放豪雨假，位於陽明山上的文化大學沒有停班，一名網友在Threads上貼出文大風雨兇猛的影片，感嘆這次風雨並不輸給颱風，但是「可憐的行政同仁還是要上班」。
強勁的風速、被吹到「橫著下」的瓢潑大雨讓網友們深受震撼，「我住附近，看對人有戒心的藍鵲都乖乖地排站在我家車庫曬衣架上，就知道陽明山的風雨比人類還可怕」、「行政人員到底要上什麼班，又不是鋼鐵人不畏風雨」、「這個要停班才對」。
不只文化，淡江、政大也是豪雨常駐受災戶，不少北漂青年經過這三校洗禮，對北部潮濕的天氣也逐漸習慣，一名淡大校友就自嘲，「淡江大學、文化大學、政治大學—您成為北漂青年適應天氣的最佳預科班」。
