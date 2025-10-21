狂風暴雨沒放假！北漂青年自嘲：3大學根本「適應天氣預科班」

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日北部狂風暴雨。聯合報系資料照
近日風神颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部迎來狂風暴雨，然而今（21）日北北基桃並未全面停班停課，僅部分區域放豪雨假，不少人在社群上哀嚎，紛紛貼出冒著暴雨出門的慘狀。

每次北部遇到這種天氣，有三間大學總是災情慘重：淡江大學文化大學政治大學。一名淡大校友在Threads上發文表示，淡江已經把自己訓練成可以辨認風向來轉動雨傘，避免開花、隨身帶傘不敢放公共區域怕被偷、捷運一過士林站就開始找傘、讀了半學期就去買防水靴，甚至會說出「好大的毛毛細雨呀」這種荒唐話的北部人，原PO自嘲，「淡江大學、文化大學、政治大學—您成為北漂青年適應天氣的最佳預科班」。

貼文引發不少人共鳴，「淡江畢業總是能夠獲得一些特殊能力，包含應對這討人厭的雨天」、「從新竹到文化的人：沒事！跟回家似的」、「你說出很多淡江畢業的心聲」、「文化就是訓練怎麼習慣下大雨不撐傘的好地方」、「念過其中兩間的中年阿姨非常認同」。

這三所大學中只有文化大學今天改為遠距上課，但行政人員仍要進校上班，網友也貼出文化今天依然驚人的風雨，再度引發討論。

