文科碩博生數量較沒衰退 為何教授有擔憂？

相對於理工科碩博生占比較早年變少，被視為較冷門的人社科領域碩博生始終有一定的量。不過不少大學教授憂心，對部分人文科系來說這不見得可喜，因為有些學生不盡然適合念碩博班，有時是因找不到出路才繼續念，有些情況甚至會因個人基礎不佳影響整體教學品質，系所卻因考量招生率不得不收。

一位文科教授指出，過去讀碩博班者一般都是對研究有高度熱情，但該領域教授圈普遍發現，近年越來越多學生讀博班是因拿到碩士後不知做什麼，博班學生普遍程度也因此不見得理想。至於真正有學術潛力者，反而因其他條件也很優秀，常早早投入業界。

中研院台灣史研究所研究員、台北大學歷史系合聘教授林玉茹說，文科和理工科就業最大差別是，理工念科碩博士的CP值較低，很多單位甚至不用碩博士；文科的業界狀況則是若有碩士學位，薪水相對較高。

林玉茹觀察，也有部分碩博生是因業界理想的工作少，因此繼續待在學校。尤其是現在讀博士班可拿比較多的經費，所得可能比去業界高，部分學生也因此越讀越久。

林玉茹感慨，但這背後的問題是，越來越多文科碩博生面臨工作難求，如同隱性失業。即使最後拿了土博士甚至洋博士，在大學或研究機構都很難找到工作，原因是近年許多大學在雙語政策下強調用全英文授課，導致只用外國人教授。

台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰，也對文科碩博生數雖未衰退、品質卻下降很有感。他指出，文科碩博班情況要分公校、私校談，公校人數較少萎縮，原因是學生都從私校往公校移動，系方則因擔心招生率不佳遭校方甚至教育部檢討，只好降低標準，造成教學現場有很多不適合讀碩博班的學生。

楊宗翰舉例，近年越來越多退休族來攻讀碩博士，退休後有心讀書雖是美事，但若原本大學所念科系和碩博班主修差太遠，又未積極精進，對當事人或班上同學甚至老師都非好事。

另外，也有許多國小正職或代理教師為爭取更好的待遇來讀碩博班，因為大學以下教師只要有碩博士學位，敘薪時上調幅度甚大且等同永久有效，代理老師也想透過拿到碩士，得到更多教職機會。

然而過去各校碩博士科系大都與大學所念科系相符，楊宗翰觀察，以該系來說，越來越多學生並無中文系基礎，也缺乏北教大在大學就會教的寫論文訓練。只是現在一般文科系所因為怕被檢討乃至停招壓力，往往沒選擇權，私校文科許多碩博班則早已收掉。

要改善此現象，楊宗翰建議教育部別再把招生率當數字遊戲比高低，畢竟人口紅利已退是不爭的事實，這對人文學科又特別傷，不能因此把語文教育當工具。

中山大學社會科學院院長陳美華則說，該院除了經濟學碩士班招生較穩定，社會學、政治學等碩班招生率等近年都降低，不過還是比理工碩博班佳。

陳美華說，理工碩博少人念，是因產業前景太好，大學畢業薪水可能都比大學教授還高；持續有社科學生來念碩博班，她認為是318太陽花學運及青鳥運動的漣漪效應，大家覺得社會改革與政治轉型是很重要的課題。

另外，雖然諸如社會學、政治學等都並無直接對應的職業，但像社會學對組織事物並有條理呈現的訓練，是業界基本功，不少學生都在有此訓練後轉進各行各業。陳美華說，像該校畢業的社會學碩士，滿多人進入各種媒體或科技業，扮演社會溝通的角色，「社會學還是有很多介入的部分」。

