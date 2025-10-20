快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
被譽為「小丑魚之王」蘇文炳（右）掌握60種海水觀賞魚繁殖技術。圖／高科大提供
觀賞魚產業經濟價值驚人，被譽為「小丑魚之王」蘇文炳正是這個產業的關鍵推手，日前他返回母校高雄科技大學簽署合作備忘錄，無償授權所擁有的養殖魚類影像為期10年，提供學術研究與周邊開發使用，所有收益將捐作獎助學金，推動人才培育和海洋研究。

現年58歲的蘇文炳，是全球海水觀賞魚養殖與出口重要領導者，他1992年以卓越養殖技術獲頒神農獎，2年後遠赴印尼創業，從石斑魚苗跨足海水觀賞魚產業，如今成為全球小丑魚市場主要定價者。

蘇文炳回憶，2008年亞洲金融風暴重創石斑魚市場，當時靈機一動轉向觀賞魚養殖，沒想到「海底總動員」上映後，小丑魚尼莫爆紅，竟帶動全世界開始養魚取代捕魚，如今他的人工養殖小丑魚供應量已超越全球野撈數量。

目前他掌握60種海水觀賞魚繁殖技術，其中20多種為全球獨有，包括神仙魚、倒吊魚與金邊蝙蝠魚等高經濟魚種，人工繁殖比野生更穩定、更永續，不僅改寫市場價格，也讓珊瑚礁生態得以休養生息。

蘇文炳表示，他是電訊科系出身，看似與養魚產業不相干，但科技整合發揮致勝關鍵，希望藉回饋母校的行動，鼓勵更多年輕人投入海洋產業，海洋是未來新經濟，而高雄就是台灣起點。

返校簽約當天，高科大也趁機展現海洋產業鏈實力，包括水產養殖系推動魚電共生與智能化管理、食品科學系開發水產保健與功能性產品、漁業科技系籌設全國首座食魚教育中心，以及海洋生技系研發可溶性塑膠技術，取得歐美專利。

校長楊慶煜指出，雙方合作象徵產業與學界轉型，一邊是台灣水產養殖的世界級實踐者，一邊是以智能化、永續化為目標新世代海洋教育基地，共同打造海洋經濟創新生態圈。

高科大海洋生物技術系發展的可溶性塑膠技術，投入研究量能均相當可觀。圖／高科大提供
高科大校友蘇文炳（左）掌握全球海水觀賞魚輸出龍頭地位，他授權10年觀賞魚種影像給母校，與校長楊慶煜（右）共同簽署合作備忘錄。圖／高科大提供
高科大水產養殖系掌握光合菌技術，取代傳統孔雀綠用藥，友善養殖環境。圖／高科大提供
永續 珊瑚礁

「全球小丑魚霸主」蘇文炳返母校 授權魚類影像推動海洋研究

觀賞魚產業經濟價值驚人，被譽為「小丑魚之王」蘇文炳正是這個產業的關鍵推手,日前他返回母校高雄科技大學簽署合作備忘錄,無償...

