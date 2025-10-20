連滾帶爬畫面曝！親身經歷「陣風11級」 文化大學生喊：真的走不動
受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，豪雨狂炸北台灣，台北文化大學今（20）日一名學生於下午1時在Threads發文抱怨「受夠這個破幹學校，文化水樂園，真的走不動」，並上傳兩段影片，顯示校園道路行人窘境，畫面曝光後短短4小時內吸引超過10萬人按讚、上千留言熱議。
畫面中可見3名男學生與拍攝同學正在大風大雨的校園中難以行走，其中1名穿戴安全帽、雨衣的同學已招架不住，趴在地上使用手腳逆風前行，爬到轉彎拐點才趕快起身離開；第2位同學則是穿著雨衣背對風向，如倒車的方式緩步前進；後面的第3位同學毫無抗拒，直接放棄使用雨傘，甚至張開雙手接受這一切。
不少網友看到影片後留言表示「真正的連滾帶爬」、「沒想到文化大學要上個課這麼辛苦」、「辛苦各位最高學府的學子了」，也有人苦中作樂笑稱「文化水樂園的出現彌補了北部沒有水上樂園的空缺」、「強者從不抱怨環境XD」。
還有學長姐們前來安慰「身為文化人，沒有玩過水風吹的都不叫文化人」、「看到會帶傘上學的，無庸置疑80%都是新生」、「風大雨大！我永遠記得那種雨傘開花、雨衣爆掉，我什麼都不需要的瀟灑」。
北市災防辦示警，山區之文化大學站陣風達11級。文化大學也在下午時宣布，陽明山校區3點後停課，明（21）日全校改採遠距教學。
