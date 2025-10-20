快訊

結合產學資源、與國際接軌 台大成立AI、先進生醫研究中心

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
在教育部「國家重點領域頂尖研究中心計畫」的支持下，台灣大學於2025年成立「人工智慧頂尖研究中心」，圖為該中心成員合照。圖／台大提供
在教育部「國家重點領域頂尖研究中心計畫」的支持下，台灣大學於2025年成立「人工智慧頂尖研究中心」，圖為該中心成員合照。圖／台大提供

在教育部「國家重點領域頂尖研究中心計畫」的支持下，國立台灣大學於2025年成立「人工智慧頂尖研究中心」及「先進生醫研究中心」。台大表示，頂尖研究中心不僅呼應國家對前瞻科技與精準醫學的迫切需求，更展現台大持續引領台灣在關鍵領域研究發展的決心。

台大校長陳文章表示，未來台大將持續透過「人工智慧頂尖研究中心」與「先進生醫研究中心」2大平台，深化與國際接軌的合作模式，並推動研究成果落地，實質造福社會，進一步提升台灣在全球科技與醫療健康發展中的地位。

人工智慧頂尖研究中心由語音辨識領域的開創性人物、中研院院士李琳山擔任主任，邀集8位具國際影響力的中生代與新生代學者形成研究核心。研究藍圖涵蓋四大策略方向，包含高等教育場域中AI應用與倫理素養培育、可信任與可解釋AI、次世代AI模型與基礎架構及多語言與跨文化語意理解。

在國際合作上，將與MIT、Stanford等世界頂尖大學及Max Planck Institute、RIKEN、INRIA等國際研究機構展開深度合作；並與NVIDIA、Google DeepMind、Meta AI、Microsoft Research、Amazon AI、OpenAI等具全球影響力企業建立策略夥伴關係。

「先進生醫研究中心」，則整合台大醫學院、重點科技研究學院、電機資訊學院、台大醫院與基因體暨精準醫學研究中心等跨院系資源，以「從基礎到臨床」為導向，致力於精準醫學與生醫技術的跨領域創新。

該中心成員包含台大永齡健康研究院院長楊泮池等人，研究計畫為期3年，分為「疾病組」與「應用組」兩大主軸，聚焦肺癌、心血管疾病、神經退化、自體免疫及腸道菌相等重大疾病，應用研究則包括高解析度微型化生醫成像技術、人工智慧診斷平台及複合抗體藥物研發。

在國際合作方面，先進生醫研究中心已攜手法國國家科學研究中心 (CNRS) 與國家健康與醫學研究院(INSERM)，共同成立「台法精準醫學研究中心」。產學合作上，廣達醫療科技基金會及辛耘企業股份有限公司承諾每年分別捐助新台幣500萬元與1000萬元，持續5年，共同挹注研究經費，為台灣精準醫療奠定堅實基礎。

