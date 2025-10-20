豪雨狂炸！文化大學宣布下午3點後停課 明天遠距教

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
文化大學強調，校方一向重視師生安全，將持續密切觀察氣象情況。本報資料照片
受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，豪雨狂炸北台灣，文化大學稍早宣布，陽明山校區三點後停課 明(21)日全校改採遠距教學

文化大學指出，因共伴效應帶來風雨影響，中國文化大學20日下午3時起全校停課。校方提醒學生務必注意自身安全，前往指定專車搭乘處有序下山。

此外，為保障教學不中斷及師生安全，明（21）日全校課程將改採遠距教學方式進行。校方也呼籲學生持續關注官方訊息，隨時注意颱風動態與交通狀況。

校方表示，文化大學一向重視師生安全，將持續密切觀察氣象情況，並視情況調整後續教學及校園活動安排，確保全體師生平安。風雨期間。也請全體教職員生多加注意自身安全。

受風神颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，豪雨狂炸北台灣，文化大學稍早宣布，陽明山校區三點後停課 明(21)日全校改採遠距教學。

