豪雨狂炸！文化大學宣布下午3點後停課 明天遠距教

現在幾乎人人都在使用AI，用於課業工作也好，單純聊天也罷，生成式AI已融入在生活中。在課業形式相對自由的大學校園，就讀幼保系大四的簡簡不僅在系上作業中靈活運用AI工具，也將之多元應用，發展更多創造力與可能性。

2025-10-20 10:00