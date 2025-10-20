弘光科大與光田醫院研究術後加速康復療程 獲全國第一

弘光科技大學健康事業管理系師生與光田綜合醫院攜手合作，透過多模式止痛、早期下床活動與營養支持等方式，幫助病人更快康復，這項「ERAS，三方互惠」研究，不但獲得專題研究經費補助，且榮獲「2025玉山醫務暨健康管理學會學術研討會」第一名。

研究聚焦於ERAS術後加速康復療程，發現醫護人員自我效能對病人安全行為影響最大，參加過ERAS課程醫護人員，自我效能及對病人安全行為的重視，顯著高於未參加過課程者。

這項研究由健管系助理教授李怡慶帶領4名研究生、2名大三學生一起執行。李怡慶指出，ERAS源自1990年代丹麥，強調透過多模式止痛、早期下床活動與營養支持等方式，幫助病人更快康復，減少併發症與住院天數。近年來被廣泛應用於心臟、骨科、婦科及急診手術等領域，被視為提升醫療品質與病人安全的重要策略，過去研究多數為病人層面的恢復，對醫護團隊推行的組織氛圍、合作模式與安全行為，缺乏深入探討。

研究團隊花費半年時間，從設計問卷，到針對1家醫學中心、3家區域級教學醫院麻醉醫護人員進行調查，總共回收202份有效樣本，接著進行統計分析。

李怡慶表示，研究結果發現，醫護人員自我效能對病人安全行為影響最大。具有研究所以上學歷、主管職務或三年內參加ERAS課程7次以上者，對自我效能與病人安全行為的看法，顯著高於專科、補充學員或未參加者。必須透過醫護人員自我效能的提升，才能有效轉化為病人安全行為。且群體安全規範（即團隊內對安全行為的共識），對環境、個人、行為三方互惠總體影響最為顯著。

6位參與的研究生、大學生們皆說，這次專題研究增進研究與臨床應用的能力，也深刻體會到醫療安全文化的價值。

研究生蔡伊婷、陳羿吟、徐毓鍰及吳念穎指出，專題研究探討 ERAS 介入手術全期麻醉醫護人員的組織安全氣候、群體安全規範及自我效能對病人安全行為的影響。這套理論架構的應用，讓他們對醫療場域中環境、個人、行為的三方互惠關係有系統性的理解，也深刻體會到，要提升病人安全，必須從組織環境到個人因素層層推進，對於未來的專業發展具有啟發性。

大三學生簡妤晅與李品璇說，透過老師與業界主管的悉心指導，對術後加速康復療程在醫療領域中的重要性，及對病人安全的深遠影響，有了更全面的理解。跟著老師及學姊，從研究背景的探討到問卷設計、資料分析，研究能力也獲得提升，更深刻體會到跨領域團隊合作的重要性。

李怡慶說，專題研究能完成，要感謝光田綜合醫院總院長、弘光科大董事長王乃弘的支持，及4家醫學中心、區域醫院醫護人員的協助。 弘光科大健管系師生展開「ERAS，三方互惠？」專題研究時，至光田綜合醫院拜訪。圖／弘光科大提供 健管系師生討論「ERAS，三方互惠？」專題研究情形。圖／弘光科大提供

商品推薦