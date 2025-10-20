聽新聞
碩班生趕著畢業 教授嘆素質下降

聯合報／ 記者許維寧馮靖惠何定照／台北報導

近年因資通訊產業暢旺，上市櫃公司搶電機、資工、光電等碩士畢業生，也吸引學生攻讀碩士。然而招生成績亮眼的背後，卻有不少教授對學生的素質下降很有感，直言近年不少學生都是想著盡快畢業，讀碩士並非對研究感興趣，只是希望取得高薪、企業offer敲門磚。

近年大專校院多推出五年學士加碩士方案，宜蘭大學資工系特聘教授夏至賢表示，五年學加碩的本意是讓大學留下有學術潛力的優秀學生，學科能力佳者，大四學分修畢就可直接修讀一年研究所課程，實際升讀研究所時，即可馬上投入研究。

不過，實際狀況是，不少學生修讀五年一貫多是想趕快拿到碩士學歷，早點出社會賺錢，非真心想做好研究；又近年少子化，但研究所還是愈招愈多，部分學生確實能力差強人意、對研究沒有興趣。

台大電機系教授張耀文說，高科技企業研發單位比較少聘用大學畢業生，碩士畢業變成基本學歷需求，去年台灣半導體領導企業碩士起薪，一年約在兩百萬到兩百五十萬元間。

