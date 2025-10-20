聽新聞
0:00 / 0:00
碩班生趕著畢業 教授嘆素質下降
近年因資通訊產業暢旺，上市櫃公司搶電機、資工、光電等碩士畢業生，也吸引學生攻讀碩士。然而招生成績亮眼的背後，卻有不少教授對學生的素質下降很有感，直言近年不少學生都是想著盡快畢業，讀碩士並非對研究感興趣，只是希望取得高薪、企業offer敲門磚。
近年大專校院多推出五年學士加碩士方案，宜蘭大學資工系特聘教授夏至賢表示，五年學加碩的本意是讓大學留下有學術潛力的優秀學生，學科能力佳者，大四學分修畢就可直接修讀一年研究所課程，實際升讀研究所時，即可馬上投入研究。
不過，實際狀況是，不少學生修讀五年一貫多是想趕快拿到碩士學歷，早點出社會賺錢，非真心想做好研究；又近年少子化，但研究所還是愈招愈多，部分學生確實能力差強人意、對研究沒有興趣。
台大電機系教授張耀文說，高科技企業研發單位比較少聘用大學畢業生，碩士畢業變成基本學歷需求，去年台灣半導體領導企業碩士起薪，一年約在兩百萬到兩百五十萬元間。
【文教熱話題】
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言