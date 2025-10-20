學歷紅利縮小？研究所學生減少

碩博士學歷為進入高薪行業的門票，然而部分重視實戰經驗的行業，學歷就不是關鍵，學歷紅利縮小，也影響學生就讀研究所的意願。教育部預估，未來十六學年，研究所學生數平均年減五百多人，一二九學年將減至十九點七萬人。

據教育部統計，博士班學生數，從一○三學年三點一萬人減至一一三學年二點九萬人，碩士班學生數則由一○三學年十七點三萬人，增至一一三學年十七點八萬人，由於博士班長期下跌、碩士班成長幅度有限，整體研究所學生數，至一二九學年時將降為十九點七萬人，廿六學年間減少六千人或百分之三。

對於學歷價值，學者看法不一。逢甲大學副校長唐國豪直言，半導體、電力電子、光電這些偏研發製程的職位，學士、碩士的起薪差距明顯，學歷對上正確的產業職務就有價值。

國立台南護理專科學校特聘教授謝盛文表示，多數ＳＴＥＭ與專業領域還是存在顯著的「碩士學歷溢價」，研究所提供的深度訓練、產學合作、人脈與實驗資源，能在兩三年內轉化為更高的起薪與更快的職涯爬升。

中原大學教務長皮世明則認為，就讀研究所人數減少的可能原因，在於學生不會去就讀後段學校的研究所，因為對薪資及未來發展幫助不大。中信金融管理學院校長施光訓說，研究所學生優勢在於讓ＨＲ知道你人生有具體目標已「定錨」，不會因想再進修等理由要離職。

