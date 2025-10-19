總獎金近千萬 魏明光新聞獎10月底啟動首屆徵件

由政治大學校友、美國費城中餐大亨魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」（www.weiprize.tw）將於10月31日正式啟動首屆徵件，徵件至12月15日截止，最高補助金額可達新台幣250萬元。獎項由「魏明光卓越發展基金」設立，首屆總獎金近千萬元，盼透過制度化支持，推動新聞專業創新、人才培育與公共使命實踐。

魏明光長年以企業經營與理財專業奉獻社會，他觀察到新聞專業在近年來面臨信任流失、人才斷層、營運困境及科技快速衝擊，為了回應這些挑戰，他決定以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。

「魏明光新聞獎」以倡議與探索如何促進台灣新聞表現與品質為核心宗旨，著重於新聞專業、人才培育、守望與問責機制、產製環境與營運模式，以及在科技與世局變動中持續維護新聞本質與價值。獎項分為兩大類別，最高補助金額可達新台幣250萬元，為國內新聞獎項最高額獎金。

其中，「倡議獎」用於支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、專業訓練、制度改革、公共參與機制等，每屆評選2至5件優秀計畫，並保留至少一個名額給畢業未滿十年的青年新聞人，獎額為新台幣75至250萬。「探索獎」鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作，建立專業經驗與跨國網絡，每屆評選2至5件計畫，獎助金額60至250萬元。

魏明光新聞獎徵件對象包含依法設立的專業新聞媒體機構、從業人員與團隊，以新聞為主業的獨立媒體人或團隊、境內相關專業團體。申請資格不限於本國籍人士，持有台灣永久居留權的外籍新聞人亦可參加，所有獲獎計畫需於一年內完成執行，並提交階段成果報告，成果將透過論壇、講座、出版或線上平台公開分享，促進公共討論與社會參與。

魏明光新聞獎委員會聘請傳播學者、新聞實務工作者與具公信力的社會人士組成評審小組，分初審與決審兩階段進行。委員會表示，這項獎項不僅是資源挹注，更是對新聞專業的長遠投資。期待透過倡議與探索兩大方向，協助新聞人突破困境、發揮創意，並以具體行動引領台灣新聞在公共使命與社會創新之間找到新的可能。

