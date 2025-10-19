快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

聽新聞
0:00 / 0:00

總獎金近千萬 魏明光新聞獎10月底啟動首屆徵件

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
魏明光以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。圖／政大提供
魏明光以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。圖／政大提供

由政治大學校友、美國費城中餐大亨魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」（www.weiprize.tw）將於10月31日正式啟動首屆徵件，徵件至12月15日截止，最高補助金額可達新台幣250萬元。獎項由「魏明光卓越發展基金」設立，首屆總獎金近千萬元，盼透過制度化支持，推動新聞專業創新、人才培育與公共使命實踐。

魏明光長年以企業經營與理財專業奉獻社會，他觀察到新聞專業在近年來面臨信任流失、人才斷層、營運困境及科技快速衝擊，為了回應這些挑戰，他決定以捐款方式設立新聞獎項，這一屆總獎金近千萬元。

「魏明光新聞獎」以倡議與探索如何促進台灣新聞表現與品質為核心宗旨，著重於新聞專業、人才培育、守望與問責機制、產製環境與營運模式，以及在科技與世局變動中持續維護新聞本質與價值。獎項分為兩大類別，最高補助金額可達新台幣250萬元，為國內新聞獎項最高額獎金。

其中，「倡議獎」用於支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、專業訓練、制度改革、公共參與機制等，每屆評選2至5件優秀計畫，並保留至少一個名額給畢業未滿十年的青年新聞人，獎額為新台幣75至250萬。「探索獎」鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作，建立專業經驗與跨國網絡，每屆評選2至5件計畫，獎助金額60至250萬元。

魏明光新聞獎徵件對象包含依法設立的專業新聞媒體機構、從業人員與團隊，以新聞為主業的獨立媒體人或團隊、境內相關專業團體。申請資格不限於本國籍人士，持有台灣永久居留權的外籍新聞人亦可參加，所有獲獎計畫需於一年內完成執行，並提交階段成果報告，成果將透過論壇、講座、出版或線上平台公開分享，促進公共討論與社會參與。

魏明光新聞獎委員會聘請傳播學者、新聞實務工作者與具公信力的社會人士組成評審小組，分初審與決審兩階段進行。委員會表示，這項獎項不僅是資源挹注，更是對新聞專業的長遠投資。期待透過倡議與探索兩大方向，協助新聞人突破困境、發揮創意，並以具體行動引領台灣新聞在公共使命與社會創新之間找到新的可能。

台幣 團隊 機制

延伸閱讀

首屆魏明光新聞獎10/31起徵件 最高補助250萬

高市青年局攜手全聯 推有薪實習接軌就業

東協龍頭泰國積極發展科技 與虎科大「語言＋技術」雙軸合作

文大勞工系傳將廢系 洪申翰：對人才培育有貢獻 盼繼續運作

相關新聞

總獎金近千萬 魏明光新聞獎10月底啟動首屆徵件

由政治大學校友、美國費城中餐大亨魏明光捐資成立的「魏明光新聞獎」（www.weiprize.tw）將於10月31日正式啟...

高教貧窮／國科會經費凍漲 教授用微波爐取代百萬設備

每年國科會補助研究計畫經費開獎時，許多人緊張到睡不好，學者抱怨，國科會計畫經費近20年核定金額幾乎「零」成長，台大工學院教授的實驗室沒經費，只能以家用、千元的微波爐，取代要價百萬的「微波電漿機台」，台灣高教正面臨一場無聲危機。

陽明交大科研火箭 屏東成功發射

陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製的科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨在屏東旭海科研火箭發射場成功...

中原大學70周年萬人返校 張善政肯定新生註冊率100%

中原大學今天70周年校慶與校友日開幕典禮，校長李英明以「中原70邁向永續」為主題，表達對過去的感恩，以及對未來永續發展的...

籲教育部修大學法 台大盼推「學碩一貫學程」

國立台灣大學今天舉行校務會議，年底適逢大學碩士班甄選入學招生，校長陳文章於會後表示，希望藉由大學法修法解放並推動「學碩一...

影／陽明交大科研火箭「Asfaloth-2025」今旭海成功升空

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」今清晨6時32分在旭海科研火箭發射場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。