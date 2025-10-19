最高學術殿堂開門！中研院「院區開放日」與「兒童科普日」 今登場

中研院「院區開放Open House」活動迎來第28屆，今年首度將「兒童科普日」與「院區開放日」合併盛大舉辦，今天上午熱力登場，打造跨越年齡層的科學盛會。而位於台南沙崙的南部院區也將於11月8日（星期六）舉辦「南部院區開放日」，讓南、北兩地民眾都能親近科學、探索新知。

中研院表示，中研院台北與台南兩院區共舉辦逾300場多元的科普體驗，涵蓋數理、生命科學、人文社會、AI、永續發展等各領域，不僅適合親子共遊，也歡迎所有對科學有興趣的民眾共襄盛舉。今年適逢「國際量子科技年」，台北及台南兩院區精心策劃多場量子科技展演與互動體驗，讓民眾近距離感受科學最前線，一同探索科學的新旅程。

「兒童科普日」匯聚超過60場精彩互動，從創意手作到沉浸式體驗，讓孩子在遊戲中發現科學與文化的無窮樂趣。「飛越時空：從空拍到麥塊・見證城市變遷」運用地理資訊系統（GIS）技術，帶領玩家體驗南港街景的歷史變遷；「時空魔法桌」透過彈珠挑戰模擬太空船繞行軌道，輕鬆理解重力與宇宙；「扭扭樂─AI x通訊科技：即時探索自然的秘密」透過AI分析森林聲景闖關遊戲與多種萌獸扭蛋，讓孩子在趣味中認識自然生態；「認識會呼吸的房子─魯凱族石板屋DIY」將藉由親手製作迷你模型，感受原住民傳統建築智慧；「藝起散步·走讀報紙裡的文藝日常」檔案展，重溫1938至1944年的當代藝術與音樂。

同樣在今天登場的「院區開放日」，重頭戲是中研院院長廖俊智親自主持的重頭戲「主題演講」，以「AI的多重宇宙」為題，邀請資訊所廖弘源特聘研究員、資創中心曹昱研究員與王釧茹研究員，共同帶大家一起探索多元的AI研究，從聲音、影像到金融，人工智慧越來越融入生活，改變各行各業！

全新專題特展「生命之礁—珊瑚的奧秘與生機」結合VR、珊瑚插卡圖畫、與珊瑚化石觸摸等，一起探索珊瑚生命的奧秘。院區內還有多場科學活動同步展開，「臉部生成式AI體驗」展現視覺創作與人類研究的潛力；腦波控制自走車的「意念啟程－腦控取物車」，體驗未來人機互動；喜愛萌寵絕不能錯過「寵物行為講座」，帶喵興仁 了解寵物的心理與溝通方式，打造更友善的飼養環境。

●民眾可至中研院活動官網註冊會員，規劃專屬的探索攻略。超過7成活動無需事前報名，現場即可參加。活動官網：https://openhouse.sinica.edu.tw/

常見問題：https://openhouse.sinica.edu.tw/pages/31

