聽新聞
0:00 / 0:00

陽明交大科研火箭 屏東成功發射

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨6時32分在屏東旭海科研火箭發射場發射升空。圖／國家太空中心提供
國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨6時32分在屏東旭海科研火箭發射場發射升空。圖／國家太空中心提供

陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製的科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨在屏東旭海科研火箭發射場成功發射升空，是Asfaloth系列火箭第二次飛試任務，這次引擎減重15公斤，也改善影響飛行表現與傳輸資料的振動問題，對培育台灣火箭太空人才又邁進一步。

Asfaloth Launch-2任務由陽明交大機械工程系4個團隊合作執行，助理教授陳竺博淵的「ASARe」團隊主導結構與系統整合，教授陳宗麟的MSCL團隊負責航電設計、助理教授魏世昕ARRC團隊主責推進、教授曾昭雄的ACES LAB團隊負責通訊設計。

陳竺博淵說，這次是單節式火箭，由陽明交大ARRC團隊自主設計蛇鷹混合式火箭引擎。團隊表示，此次飛試目標包括驗證火箭模型與模擬精度、測試航電系統功能、降落傘部署機制、酬載通訊與資料下傳的可靠性。

曾昭雄解釋，振動會影響火箭飛行表現，若發生共振，嚴重可能導致結構解體，必須掌握詳細振動數據，因振動資料量相當大，透過火箭通訊次系統傳輸會「塞車」，這次設計軟硬體改善，未來可望模組化。

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨6時32分在屏東旭海科研火箭發射場發射升空。圖／國家太空中心提供
國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨6時32分在屏東旭海科研火箭發射場發射升空。圖／國家太空中心提供
這次任務首度整合國家太空中心的移動式發射架，可滿足學研界探空火箭需求，往後發射團隊不必再依個別任務打造發射架，減少成本、縮短發射前置作業時間，也提升火箭上架整測作業安全性。

國家太空中心表示，旭海科研火箭發射場成為台灣科研火箭主要試驗場域，至今完成10次科研探空火箭發射，象徵學研能量與太空自主技術不斷提升，為未來小型運載火箭人才培育與太空教育推廣奠定基礎。而科研火箭主要是培養火箭太空人才，並創造商業與實作用途。

火箭 陽明交大 屏東

延伸閱讀

影／陽明交大科研火箭「Asfaloth-2025」今旭海成功升空

中科院飛彈所上校技監退伍轉任承攬商 觸「旋轉門條款」起訴

到哪隊都隨插即用！ 杜蘭特是火箭奪冠必抱「真大腿」

NBA／奪加盟火箭首勝 杜蘭特大讚新隊友森根、湯普森

相關新聞

陽明交大科研火箭 屏東成功發射

陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製的科研探空火箭「Asfaloth-2025」，昨天清晨在屏東旭海科研火箭發射場成功...

中原大學70周年萬人返校 張善政肯定新生註冊率100%

中原大學今天70周年校慶與校友日開幕典禮，校長李英明以「中原70邁向永續」為主題，表達對過去的感恩，以及對未來永續發展的...

籲教育部修大學法 台大盼推「學碩一貫學程」

國立台灣大學今天舉行校務會議，年底適逢大學碩士班甄選入學招生，校長陳文章於會後表示，希望藉由大學法修法解放並推動「學碩一...

影／陽明交大科研火箭「Asfaloth-2025」今旭海成功升空

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」今清晨6時32分在旭海科研火箭發射場...

台大教師提議改校訓 校長陳文章：「他們」願不願意要尊重

國立台灣大學今天召開114學年第一學期第一次校務會議，有教師代表提出，校訓「敦品勵學　愛國愛人」當年有其時代背景和任務，...

高師大附近怪婦求幫提便當回家 校方籲師生「直接拒絕」

高雄師範大學校園附近近日出現一名婦人頻以腳痛、行動不便為由，攔下師生或路過民眾幫提便當回家，但便當不重，卻堅持必須陪同進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。