中原大學70周年萬人返校 張善政肯定新生註冊率100%

中原大學今天70周年校慶與校友日開幕典禮，校長李英明以「中原70邁向永續」為主題，表達對過去的感恩，以及對未來永續發展的責任與承諾。

校慶、校友日開幕典禮在宗倬章紀念廳登場，多位校友和董事長張光正、桃園市長張善政都到場祝賀。李英明強調，面對少子化與高教變局，中原以「全人綠色AI量子大學」為目標，推動數位、量子與AI三大轉型，致力成為有信、望、愛的優質大學，能承擔全球及社會責任的的典範大學。

張光正指出，中原自創校以來始終在上帝帶領下前行，70年來在資源有限的情況下仍不斷精進，憑藉師生、員工的投入與校友長期無私支持，累積厚實的辦學成果。展望未來，學校將以全人教育為根本，推動創新跨域的永續經營，培育具備國際視野與專業能力的人才，讓中原不只立足台灣，更邁向國際。

張善政帶來祝福，並肯定中原大學在少子化衝擊下，仍多年保持新生註冊率百分百，顯示辦學深獲社會肯定。中原以全人教育為核心，不僅重視學術，更強調品格，培育職場與社會中堅，期盼中原大學持續精進教研，為桃園與台灣貢獻更多；70年不易，願中原未來一個又一個70年持續屹立、發揮更大影響力。

校方表示，今年校慶以「中原70邁向永續」為主軸，活動橫跨學術與藝文，從國際級論壇與跨域講座，延伸到校友回娘家、校園音樂會與藝術中心展覽，全面展現中原大學科技與人文並重的辦學特色。

校慶還頒傑出校友獎，今年9人獲獎，包括時碩工業汽車群總經理劉光弘（醫工系）、大立機械總經理莊大立（機械系）、KPMG安侯建業資深合夥會計師寇惠植（會計系）、新穎數位文創董事長李信穎（資管系）、景碩科技業務處副總經理李安堂（化學系）、富士康工業互聯網（FII）董事長暨執行長鄭弘孟（電子系）、中原大學半導體產業學院榮譽院長王寧國（化工系）、空間新象創辦人暨設計總監謝坤學（室設系）、柏獅投資董事長特別助理張美瑗（工業系）。

另外還有「萬人返校報到抽獎」，由微星科技（MSI）贊助70項大獎，頭獎是超過5萬元的電競筆電2名，獎品總價值約55萬元。

中原是全國唯一每年舉辦兩次運動會的大學，校慶運動會今天同步登場，還有音樂會連續3天辦4場，藝術中心推出「中原藝世紀 璀璨七十年」特展，展現多元美學。

