籲教育部修大學法 台大盼推「學碩一貫學程」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章於會後表示，希望藉由大學法修法解放並推動「學碩一貫學程」。記者許維寧／攝影
台大校長陳文章於會後表示，希望藉由大學法修法解放並推動「學碩一貫學程」。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今天舉行校務會議，年底適逢大學碩士班甄選入學招生，校長陳文章於會後表示，希望藉由大學法修法解放並推動「學碩一貫學程」，由各系訂定相關標準，讓高中生入學時就多一種可選擇方案，預計對學生實習、就業都有幫助。

近期適逢碩士班甄選入學招生，台大資工系碩士班等熱門科系，去年因生師比不佳，起先遭教育部不核給擴充名額。陳文章表示，今年生師比已有改進，只要評估學系教學量能、生師比可負擔，教育部就願意核給25%擴充名額，「我想今年應會讓我們開到25%。」

陳文章也說，目前雖有大學科系推動學碩5年制，但主要精神是讓碩士生提早畢業，而台灣現在面臨少子化，也需要引進外籍生，目前很多國外大學都設有學碩一貫學程，讓高中生進入大學階段時就多一種選擇方案，且不少高中生高三時間就接觸大學課程、專題，能透過學碩一貫方案延伸研究，相信學生也能更早規畫實習與就業。

陳文章表示，若台灣有AP課程、學碩一貫制度，相信對招募外籍生以及優秀學生留才很有幫助，希望藉由修大學法鬆綁制度。

此外，陳文章也說明台大辦理高中生進階課程系列5年試辦計畫，114學年上學期，已有建中、北一女、中山女高、師大附中、成功高中5校共134名學生選讀，修課通過後可發給證明，未來能向大學學系申請學分抵免，若辦理成效佳，也不排除擴展到其他縣市的中學，也希望其他大學能一同響應。

陳文章也說，國內中學、大學教育確實需要有更長遠的規畫，不只規畫也要有策略，因此也多次呼籲，產業與大學跟政府應有一諮詢委員會，約半年或每一季針對國內人才培育、留才攬才提出長遠的策略。

陳文章 科系 外籍生

