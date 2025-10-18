影／陽明交大科研火箭「Asfaloth-2025」今旭海成功升空

國立陽明交通大學機械工程系跨實驗室團隊研製科研探空火箭「Asfaloth-2025」今清晨6時32分在旭海科研火箭發射場發射升空，是Asfaloth系列火箭第二次飛試任務（Asfaloth Launch-2）。這次任務是旭海科研火箭研發場2022年啟用後第10個發射任務。

Asfaloth Launch-2任務由陽明交大機械工程系四個團隊合作執行，助理教授陳竺博淵的「ASARe」團隊主導結構與系統整合，教授陳宗麟的MSCL團隊負責航電設計、助理教授魏世昕ARRC主責推進、教授曾昭雄的ACES LAB負責通訊設計。

「Asfaloth-2025」指導教授、陽明交大機械工程系助理教授陳竺博淵說，火箭全長約6.2公尺、直徑26.5公分、重量198公斤是單節式火箭。採用陽明交大ARRC自主設計蛇鷹混合式火箭引擎，引擎最大推力約940公斤，推進時間約12.4秒，總衝約68396牛頓‧秒。「Asfaloth-2025」今日飛行26秒達最高點，高度約2.8公里。

ASARe團隊表示，此次飛試目標包括驗證火箭模型與模擬精度、測試航電系統功能、降落傘部署機制、與酬載通訊與資料下傳的可靠性。

ACES LAB在火箭前端與中段各安裝一個加速度計，量測火箭箭身飛行期間三軸振動，資料會傳輸到科學酬載，再透過科學酬載傳回地面。

陽明交大機械工程系教授曾昭雄帶領研發科學酬載，他解釋，振動會影響火箭飛行表現，若發生共振，嚴重可能導致結構解體，掌握詳細振動數據。因振動資料量相當大，透過火箭通訊次系統傳輸會「塞車」，設計一個酬載專門處理，團隊自行設計軟硬體，可朝4個方向發射訊號，未來可望模組化。

這次任務首度整合TASA的移動式發射架（Mobile Launch Platform, MLP），其規格可滿足學研界探空火箭需求，往後發射團隊不需再依個別任務打造發射架，可減輕成本、縮短發射前置作業時間，提升火箭上架整測作業安全性，MLP可精細調整發射角度，幫助達成任務目標。

TASA表示，旭海科研火箭發射場啟用以來，成為台灣科研火箭的主要試驗場域。至今完成10次科研探空火箭發射。包含陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth（首飛）、SSTO、成功大學兩節式混合火箭、淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，及今日的Asfaloth-2025，象徵學研能量與太空自主技術不斷提升。

TASA指出，隨著旭海場域持續支援國內科研團隊的飛試任務，台灣在探空火箭、酬載技術及發射作業的實務經驗正逐步累積，為未來小型運載火箭人才培育與太空教育推廣奠定基礎。

