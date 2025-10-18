台大教師提議改校訓 校長陳文章：「他們」願不願意要尊重
國立台灣大學今天召開114學年第一學期第一次校務會議，有教師代表提出，校訓「敦品勵學 愛國愛人」當年有其時代背景和任務，才放入「國家」概念，但台大即將邁入百歲，又是國內最重要的高等教育機構，希望有機會帶領社會重新思考。校長陳文章則表示，改校訓茲事體大，建議還是要徵詢校內師生、校友總會意見。
台大將於2028年迎來百歲生日，地理系特聘教授簡旭伸今在校務會議上提案，當年是因冷戰下台灣社會動盪，因此才將「國家」的概念放入台大校訓內，但「敦品勵學 愛國愛人」並未經當年校務會議正式通過；後由前校長錢思亮於畢業紀念冊上題字、與畢業生共勉，約1970年代成為校內匾額，之後才演變為台大校訓，但均未經正式程序認可。
簡旭伸說，台大即將迎來百年校慶，應可回應現代社會思考與知識的關係，以及是否還要在冷戰脈絡下思考校訓，「台大可以帶領大家共同思考這件事。」台大又是國內最重要的高教機構，有機會帶領社會重新思考，希望有機會一同討論未來的校訓，讓百歲校慶不止於蓋了多少的大樓。
陳文章則表示，約莫從前校長錢思亮以降「敦品勵學 愛國愛人」就成為台大校訓，後續校友也多以此認定。又全世界各校校訓產生方式都不盡相同，有些是由創辦人所立，也有透過校內會議產生。但台大的校友非常多，校訓若要異動還是要慎重一些，如徵詢校內師生意見、校友會意見。
陳文章也說，校訓是一個精神，「他們（校友）願不願意改，我們要尊重。」但如台大百年校慶標誌也非採用校訓，而是改採子題「百年淬礪 世紀傳薪」，也許也能使用次要標題的方式，但還是要先了解校友看法。
簡旭伸則說，台大百歲校慶是千載難逢的機會，希望台大藉此引領討論、帶動後人的看法，也許最終討論得出的結果未變，「但若得出一樣的定案，也沒有問題。」
