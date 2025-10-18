高師大附近怪婦求幫提便當回家 校方籲師生「直接拒絕」

高雄師範大學校園附近近日出現一名婦人頻以腳痛、行動不便為由，攔下師生或路過民眾幫提便當回家，但便當不重，卻堅持必須陪同進屋，舉止怪異，有學生提便當進入屋內，卻發現氣氛詭異，大門卻疑似卡住，險些出不了門，情況相當驚悚。校方獲報啟動校安機制，發布公告呼籲師生注意安全，遇到該婦人務必「直接拒絕」。

校方表示，本月15日，一名老師在林泉街附近巧遇這名婦人，對方再度以便當太重為由，要求幫忙提便當到某大樓，就在老師準備答應時，被一名學生急忙喊住，提及「之前有學長幫忙過，但發生怪事」。

據學生描述，當時婦人堅持讓學長將便當送入屋內，室內氣氛詭異、貼滿紙條，令人不安，而大門關上後疑似卡住，費了一番功夫才打開，離開時又因大樓格局複雜、走道如迷宮，繞了許久才走出去，驚魂未定。老師聽聞後當場拒絕婦人，並立即將情況通報學校。

校方獲報後隨即行動，派出全校校安人員趕赴現場，雖未發現婦人蹤影，但啟動校安通報，並透過全校公告提醒師生留意，更指示各院系主管與秘書，透過群組即刻轉知全校學生；同時聯繫轄區凱旋派出所，請警方加強巡邏，並協調里長、鄰長協助確認婦人身分。

校方表示，據師生描述，該婦人年約50多歲，身高約150公分、身形微胖，經常在校園周邊徘徊，手機播放咒語，常在路口徘徊，以腳痛或提不動便當向人求助，此舉已持續約有1個半月。

雖然婦人沒有攻擊性，但頻頻要求別人幫提便當進屋，行徑異常，附近住戶表示，起初覺得是小事，便當也不重，順手幫忙也沒關係，後來次數太頻繁，大家都覺得詭異，「現在大家看到她都會直接拒絕」。

由於事件頻繁，師生討論熱烈，警方已找到該婦人並確認身分，承諾會加強巡邏，持續追蹤該婦人狀況。

校方公告發布後點閱率迄今已突破2700多人次，顯示師生對校園周邊安全高度關注。校方強調，截至目前尚未造成實質傷害，但考量學生安全，仍必須提高警戒，呼籲師生若遇到這名婦人，務必直接拒絕，並立即通報校安中心。 高師大校方貼出公告呼籲師生注意自身安全。圖／校方提供 林泉街是高師大師生常覓食的主要街道，近日傳出有婦人以腳痛、行動不便為由要求師生幫提便當回家的怪異事件。圖／校方提供 高師大校方貼出公告呼籲師生注意自身安全。圖／校方提供

