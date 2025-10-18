快訊

第1任期2027年初屆滿 台大校長陳文章首證實「有意願續任」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今舉行114學年第一學期第一次校務會議。記者許維寧／攝影
國立台灣大學今舉行114學年第一學期第一次校務會議。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今舉行114學年第一學期第一次校務會議，台大校長陳文章表示，第一任校長任期將於2027年1月中屆滿，近期已經收到教育部發函詢問續任意願，也首次跟校務會議代表說明，「我有意願續任，為學校繼續服務。」將致力於留才攬才、增加校務基金等面向，「希望有一年，校務基金能達1000億。」

陳文章談到，針對2027年初任期將屆滿的校長，教育部近日已發函，要求繳交續任意願書和未來規劃，因此已於9月23日先行於行政會議向一級主管說明續任意願，今也和所有校務會議代表說明，有意願爭取續任。

陳文章表示，「我自己也考慮了一陣子。」考慮自身能力，這些年的努力是否讓學校更進步；以及繼續擔任校長，能否讓學校更好。

主任秘書王大銘則表示，學校已於9月30日將校務說明書送至教育部，並由教育部成立評鑑小組，討論校長過去歷年來校務表現、未來規劃，評鑑報告預計於11月30日發給學校，屆時會將校務說明書、教育部評鑑報告書發給校務會議代表，向代表揭示評鑑意見和說明。

根據台大規定，校長續任需校內當屆校務會議代表過半數同意。王大銘談到，學校辦理校長續任將啟動臨時校務會議，目前訂於12月13日舉行，討論校長續任同意案。

陳文章也說明未來願景，若能續任，學校正在進行如新建工程、捐建工程等將努力完成，如將新建3000床學生宿舍、教研實習大樓、高齡醫學及健康福祉研究中心等；捐建工程則包括人文館、百歲紀念館、敏盛護理健康大樓等；樂學館、校史館、思源樓等也陸續進行整修，會盡力完成。

針對留才攬才方案，陳文章也談到，希望針對數個重點領域如漢學、精準醫療、環境永續、智慧農業、金融科技、量子科技、半導體等設置約10個留才攬才重點領域講座，主動發掘具高度潛力人才。

陳文章也指出，近年大專校院為留才多推出逕行修讀博士學位方案，台大逕博人數逐年提升，113學年已有201人逕博，更有六成博一生取得獎學金。又過去博士班、博士後主要多依賴國科會補助，但台大創設遠學計畫，分作三方案，最高補助費用可到90萬，鼓勵其到海外機構進行學術研究，但申請的移地研究機構必須為其相開研究領域或綜合評比，近三年世界排名前20名的大學、國外重要國家實驗室、世界級研發單位或實驗室。

台大校長陳文章表示，將爭取校長續任。本報資料照片
台大校長陳文章表示，將爭取校長續任。本報資料照片

