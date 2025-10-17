快訊

高師大推動終身學習認證 打造補教界米其林評鑑

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄師範大學校長王政彥大力推動終身學習認證制度。圖／高師大提供

少子化浪潮推動教育多元化，國立高雄師範大學和平校區「終身學習認證中心」今天揭牌，透過金銀銅三級標章制度，首波鎖定補教產業，打造一套如同米其林、五星飯店等級教育品質評鑑，未來更將擴展至各類終身學習機構。

高師大校長王政彥指出，這套認證機制不只是檢核，更是建立教育信任的第三方平台，當補教業過去經常被質疑品質參差、缺乏監理時，認證制度有機會翻轉社會觀感，讓家長與學生有明確依據挑選優質學習環境。

王政彥表示，藉由外部專家審核與實地訪視，推動補習班走向專業化、素養化與安全化，形成學校、社會、家庭教育信任網絡。

「這不只是補教的里程碑，更是教育生態的轉折點」教育部前部長吳清基形容這套認證制度彷如「學術奧斯卡」，他認為，在跨界學習的時代，教育品質需要更透明與公正指標，才能讓學習不只是課程內容傳遞，更成為社會信任與公平競爭基石。

作為贊助企業代表，台灣知識庫董事長丘昌其強調，補教產業專業化並非孤立的改革，而是教育改革一環，只有專業與學術並進，補教才能提升社會地位，也讓教育服務從市場競爭走向品質導向。

補教總會、地方協會與多位學者專家均出席支持，顯示這項制度已獲產官學界廣泛關注，長遠來看「終身學習認證中心」或將不僅限於補教，而是推動所有公私部門學習機構品質認證，為終身教育建構一個具公信力標章體系。

王政彥認為，學習如何更具信任感與安全感，將成為下一波競爭關鍵，不只補教業面臨挑戰，更將成為台灣終身學習的核心。

