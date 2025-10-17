醉男尾隨闖女舍！校方聲明已處置 學生安全無虞並全面加強門禁

針對靜宜大學希嘉學苑於10月16日23時04分發生校外人士尾隨學生進入宿舍事件，靜宜大學今天發布聲明表示，事件發生後，校方已依宿舍安全標準作業程序（SOP）迅速處理，學生安全均無虞，並已同步通報警政單位將該名男子帶回偵訊，校方將全力配合偵辦，並全面檢視與強化宿舍安全措施。

靜宜大學指出，希嘉昨晚深夜發生一名校外人士尾隨學生進入宿舍，由於該名男子疑似酒醉，進入後坐於公共區域飲水機旁並脫去上衣；學生發現異常情況後，立即通知保全人員、校安人員及宿舍幹部到場，協助將該名男子帶離宿舍區域，全程依宿舍安全SOP處理，學生安全均無虞。

校方並同步通報警警方於23時25分到場處理，將該男子帶回派出所進行後續偵訊，以釐清進入的動機目的；靜宜大學已請清水分局依法究辦，並將持續配合偵辦作業，全力確保學生安全與校園秩序。

靜宜大學強調，一向高度重視學生安全與校園紀律。宿舍全面採取門禁管制措施，進入宿舍須持學生證刷卡方可入內；夜間櫃檯亦有專任保全人員駐守，負責維護宿舍安全與秩序；針對本次事件，校方已全面檢視並加強宿舍出入控管及巡查機制，同時強化校外人士辨識、訪客登記與門禁安全宣導，防範類似事件再度發生。

此外，校方亦已提供相關學生必要的心理支持與關懷，承諾持續提供安全、安心的校園生活環境。

