校園安全亮紅燈！醉男夜闖靜宜大學女生宿舍 脫到剩內褲嚇壞學生
台中靜宜大學女生宿舍昨天深夜被1名醉男闖入，不但尾隨女學生進入宿舍，更在飲水機旁脫到只剩一條內褲，還進入鄰近洗澡區的女廁所，讓目擊女學生飽受驚嚇，警方獲報趕赴現場，到達時39歲吳男已由教官帶出宿舍外；目前由於校方不提告訴 ，警方依法實施管束並將依「社會秩序維護法」規定，將吳男移送裁處 。
清水分局表示，39歲的吳男昨天深夜嚴重酒醉，竟尾隨1名女學生闖入大學女生宿舍，不只在飲水機旁脫到只剩一條內褲，還進入鄰近洗澡區的女廁所，讓宿舍淪為不設防之地；警方接獲校方通報，有酒醉男子闖入女生宿舍 ，時間大概是10月16日23時10分，令校園住宿安全亮起紅燈。
根據學生在社群媒體上描述，酒醉的吳男是尾隨1名女生進入，且學生質疑「櫃檯的人（阿姨）沒發現？」，醉男進入宿舍後，先在飲水機前面的長桌上，放著他帶進來的酒和脫下來的褲子，隨後在該處開始脫褲子，最後「脫到剩一條內褲」；醉男在極度酒醉的狀態下，甚至進入了女廁所，該位置「接近女生洗澡的地方」。
事發後，有同學去跟櫃台阿姨反映，但阿姨卻只說「打電話給舍監」；學生表示，只看到「兩個勇敢女生把他趕出去」，並痛批學校的「處理機制爛到有剩」。學生表示，原本以為學校會管制，住宿應該很安全，但經此事件，質疑「要我們怎麼相信學校的住宿？」。
警方指出，靜宜大學事後也發出聲明，證實確有此事，當下表示已由校安人員帶離吳男並報警，學生均安全無虞。校方表示舍監已做SOP處理，並承諾會立即處理後續，目前清水分局先對吳男依社維法實施管束裁處中。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言