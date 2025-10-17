校園安全亮紅燈！醉男夜闖靜宜大學女生宿舍 脫到剩內褲嚇壞學生

台中靜宜大學女生宿舍昨天深夜被1名醉男闖入，不但尾隨女學生進入宿舍，更在飲水機旁脫到只剩一條內褲，還進入鄰近洗澡區的女廁所，讓目擊女學生飽受驚嚇，警方獲報趕赴現場，到達時39歲吳男已由教官帶出宿舍外；目前由於校方不提告訴 ，警方依法實施管束並將依「社會秩序維護法」規定，將吳男移送裁處 。

清水分局表示，39歲的吳男昨天深夜嚴重酒醉，竟尾隨1名女學生闖入大學女生宿舍，不只在飲水機旁脫到只剩一條內褲，還進入鄰近洗澡區的女廁所，讓宿舍淪為不設防之地；警方接獲校方通報，有酒醉男子闖入女生宿舍 ，時間大概是10月16日23時10分，令校園住宿安全亮起紅燈。

根據學生在社群媒體上描述，酒醉的吳男是尾隨1名女生進入，且學生質疑「櫃檯的人（阿姨）沒發現？」，醉男進入宿舍後，先在飲水機前面的長桌上，放著他帶進來的酒和脫下來的褲子，隨後在該處開始脫褲子，最後「脫到剩一條內褲」；醉男在極度酒醉的狀態下，甚至進入了女廁所，該位置「接近女生洗澡的地方」。

事發後，有同學去跟櫃台阿姨反映，但阿姨卻只說「打電話給舍監」；學生表示，只看到「兩個勇敢女生把他趕出去」，並痛批學校的「處理機制爛到有剩」。學生表示，原本以為學校會管制，住宿應該很安全，但經此事件，質疑「要我們怎麼相信學校的住宿？」。

警方指出，靜宜大學事後也發出聲明，證實確有此事，當下表示已由校安人員帶離吳男並報警，學生均安全無虞。校方表示舍監已做SOP處理，並承諾會立即處理後續，目前清水分局先對吳男依社維法實施管束裁處中。 台中靜宜大學女生宿舍昨天深夜被1名醉男闖入，不但尾隨女學生進入宿舍，更在飲水機旁脫到只剩一條內褲。圖／翻攝自dcard靜宜大學板 台中靜宜大學女生宿舍昨天深夜被1名醉男闖入，不但尾隨女學生進入宿舍，更在飲水機旁脫到只剩一條內褲。圖／翻攝自dcard靜宜大學板 台中靜宜大學女生宿舍昨天深夜被1名醉男闖入，不但尾隨女學生進入宿舍，更在飲水機旁脫到只剩一條內褲。圖／翻攝自dcard靜宜大學板

