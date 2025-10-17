快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
被紐約大學錄取，對許多科技業新秀而言，是夢想成真的象徵。示意圖／AI生成
被紐約大學（NYU）錄取，對許多科技業新秀而言，是夢想成真的象徵。但美國德州一名年輕女性芭芭拉（Barbara Campos）卻選擇重塑她的職涯方向，放棄名校碩士學位，轉而就讀學費僅450美元（約新台幣13814元）的社區學院證照課程，理由很單純：「無債一身輕，比名聲更重要。」她認為，真正的成功不必追求「看起來光鮮亮麗」的路，而是找到能兼顧現實與理想的方向。

根據外媒「商業內幕」（Business Insider）報導，原先任職於科技業的芭芭拉，於今年收到紐約大學科技導向碩士課程的錄取通知，她原本滿懷期待，認為這是職涯邁向更高層級的關鍵一步。然而，在得知無法獲得任何獎助學金後，芭芭拉開始陷入焦慮，因為8萬美元（約新台幣245.5萬元）的學費不是小數目，這代表她必須再度背上沉重學貸，且這筆債務並不能保證她畢業後能立刻提升收入。

當芭芭拉冷靜下來思考現況時，逐漸意識到自己先前追求的並非真正的成長，而只是「名校光環」，因此她開始問自己：「我想要的是聲望，還是生活的自由？」身為墨西哥移民之女，芭芭拉長期參與口譯志工工作，明白跨語言溝通的重要性，因此在思考是否該繼續申請名校的同時，她也開始尋找能結合雙語專長、又能服務社區的職涯方向。

芭芭拉指出，若想在法院等專業場合擔任正式口譯員，必須通過州立認證考試，而其中的訓練課程可在當地社區學院完成。她調查後驚訝地發現，離家不遠的奧斯汀社區學院（Austin Community College）正提供三學期制的法律口譯證照課程，該課程雖非研究所等級，卻要求高度專注與投入，總學費僅450美元，而且開課日期就在一個月後。

當芭芭拉得知名額僅剩三位時，便立即下定決心，與其背上兩年碩士貸款，不如選擇一條能立刻付清、又能實現理想的道路，在高學貸壓力與不確定的就業市場之間，她的抉擇讓身邊親友大感訝異。

芭芭拉入學後每日花數小時熟記上百個法律專有名詞，並在老師安排下觀摩真實法庭審理，理解專業語境的運作，預計在完成全部學程後，同步申請德州州立口譯認證，屆時即可正式在法院擔任口譯員。

芭芭拉認為，全美對西班牙語口譯人才的需求仍持續上升中，因此她能以低成本取得穩定收入，回收報酬速度遠高於傳統名校學位，「這不僅是省錢選擇，更是一種務實投資」。更重要的是，這份工作讓她結合語言天賦與社會關懷，真正感受到專業價值與社會貢獻的平衡。

「我現在的自由，比一張名校文憑更珍貴」芭芭拉表示，雖然偶爾仍會想像，如果當初選擇就讀紐約大學、繼續待在科技業，如今或許正在紐約市上課、體驗大城市的學術生活，但她同時也珍惜此刻的穩定與專注，能留在家鄉、陪伴家人，並在學習專業的同時保持經濟自由，讓她心境比以往更踏實。

捨棄名校學位！科技業新秀改讀社區學院 理由曝光讓眾人跌破眼鏡

