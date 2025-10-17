促進租屋市場透明化 政大「租金行情地圖」奪亞洲科技卓越獎
國立政治大學不動產研究中心以學術研究結合科技應用，推動租賃市場資訊透明化，與民間房地產集團合作開發的「租金行情地圖」，日前榮獲2025年「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」房產科技（PropTech）大獎。
政大表示，「亞洲科技卓越獎」為亞太地區具代表性的科技創新獎項，旨在表彰運用前瞻科技，推動社會創新與公共價值的機構與團隊，包括澳洲、中國、印度、印尼、泰國等十餘國的頂尖機構共同角逐，政大則憑藉嚴謹的資料模型與創新應用脫穎而出。
政大社會科學學院院長楊婉瑩指出，房地產市場的資訊公開與信任建立，是影響社會公平與居住正義的重要議題。政大長期致力社會議題的科學研究與數據分析，這次能透過跨領域合作，將研究成果具體轉化為社會可用的資訊工具，「租金行情地圖」讓租客、屋主與政策制定者能以客觀資料理解市場結構，能提升公共決策的依據，也促進市場建立秩序與社會信任。
政大不動產研究中心主任楊松齡則表示，台灣約有三百萬人居住於租屋市場，長期存在資訊不對稱問題，因此希望透過數據分析與科學方法，讓租金資訊不再只是零散的市場訊號，能成為可觀察、可比較、可研究的資料體系。
楊松齡指出，租金行情地圖整合政府實價登錄資料、公開租賃資訊與市場數據，並以四分位數模型分析呈現不同房型、區域與租金分布。未來將持續推動AI估價模型、實價登錄地政資料庫與TOD區域研究等專案，深化大數據的政策應用。
政大地政系助理教授江穎慧指出，租金地圖研究是參考法國、英國政府提升租金資訊透明化的經驗，以四分位數分析取代傳統平均數統計，不僅能揭示租金的高低落差，也能更準確反映不同住宅類型與區域間的市場結構差異。學者能更全面分析租金分布與趨勢變化；租屋族也能根據區段行情做出更理性的租賃決策。
▪狠甩5校退貨黑歷史！「最佳辯士」當家教：讓你備審高分又安全
▪休學辦不成…清寒大學生疑為1.8萬學費身亡 僅留1支手機要送弟弟
▪少子化影響招生人數不足…文化大學勞工系傳廢系 校方回應了
▪拚段考夜自習點心超豐盛！中山女高、成功高中點心攤有現做熱食
▪管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言