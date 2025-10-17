快訊

促進租屋市場透明化 政大「租金行情地圖」奪亞洲科技卓越獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大不動產研究中心開發的「租金行情地圖」，榮獲2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎。圖／政大提供
政大不動產研究中心開發的「租金行情地圖」，榮獲2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎。圖／政大提供

國立政治大學不動產研究中心以學術研究結合科技應用，推動租賃市場資訊透明化，與民間房地產集團合作開發的「租金行情地圖」，日前榮獲2025年「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」房產科技（PropTech）大獎。

政大表示，「亞洲科技卓越獎」為亞太地區具代表性的科技創新獎項，旨在表彰運用前瞻科技，推動社會創新與公共價值的機構與團隊，包括澳洲、中國、印度、印尼、泰國等十餘國的頂尖機構共同角逐，政大則憑藉嚴謹的資料模型與創新應用脫穎而出。

政大社會科學學院院長楊婉瑩指出，房地產市場的資訊公開與信任建立，是影響社會公平與居住正義的重要議題。政大長期致力社會議題的科學研究與數據分析，這次能透過跨領域合作，將研究成果具體轉化為社會可用的資訊工具，「租金行情地圖」讓租客、屋主與政策制定者能以客觀資料理解市場結構，能提升公共決策的依據，也促進市場建立秩序與社會信任。

政大不動產研究中心主任楊松齡則表示，台灣約有三百萬人居住於租屋市場，長期存在資訊不對稱問題，因此希望透過數據分析與科學方法，讓租金資訊不再只是零散的市場訊號，能成為可觀察、可比較、可研究的資料體系。

楊松齡指出，租金行情地圖整合政府實價登錄資料、公開租賃資訊與市場數據，並以四分位數模型分析呈現不同房型、區域與租金分布。未來將持續推動AI估價模型、實價登錄地政資料庫與TOD區域研究等專案，深化大數據的政策應用。

政大地政系助理教授江穎慧指出，租金地圖研究是參考法國、英國政府提升租金資訊透明化的經驗，以四分位數分析取代傳統平均數統計，不僅能揭示租金的高低落差，也能更準確反映不同住宅類型與區域間的市場結構差異。學者能更全面分析租金分布與趨勢變化；租屋族也能根據區段行情做出更理性的租賃決策。

政大 地圖 科學

