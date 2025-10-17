颱風幫海洋深呼吸 中山大學揭密東海湧升區碳循環

國立中山大學海科系教授黃蔚人團隊研究發現，颱風可協助促進海洋的生產力與二氧化碳吸收能力，這是台灣首次針對湧升區進行高時間解析度的碳循環觀測，成果登國際期刊。

中山大學今天新聞稿表示，黃蔚人研究團隊，在國際期刊「地球物理研究期刊：海洋篇」（Journal ofGeophysical Research： Oceans）發表最新研究，揭示2018年颱風「瑪莉亞」（Maria）通過東海南部湧升區後，如何意外促進海洋的生產力與二氧化碳吸收能力。

中山大學表示，當颱風呼嘯而過、海浪翻湧時，海洋不只是受到衝擊的受害者，它也可能正在深呼吸。此研究成果讓人重新思考像颱風這樣的極端氣候，如何在透過海洋調節地球碳平衡的角色中產生正面影響。

研究團隊表示，2018年在颱風「瑪莉亞」來襲，黃蔚人團隊分別於颱風前後2個時段出海觀測，密切追蹤海水中的氧氣、營養鹽與二氧化碳變化。結果顯示，颱風強勁的風力不僅攪動海面，也使得深層富含營養鹽的海水湧升至表層。

研究團隊指出，這場天然攪拌彷彿為浮游植物送上一頓營養大餐，讓它們迅速增生、加速光合作用，使海洋表層的淨族群生產力明顯上升。伴隨而來的是海水中二氧化碳分壓的下降；也就是說，海洋此時更積極吸收大氣中的二氧化碳。

此研究證實，在颱風發生後短短數天顯著改變區域性的碳循環。團隊說明，當湧升流把養分推向表層，浮游植物大量進行光合作用，不僅支持了整個食物鏈的生產力，也將部分碳輸送到深海，形成「藍碳」儲存。

黃蔚人說，換句話說，雖颱風有其破壞性，卻也可能在無形之中，替地球的「碳帳本」加上一筆存款。台灣位於西北太平洋颱風走廊，極端天氣幾乎是每年必經的自然實驗室。

中山大學表示，這項研究由中山大學海科系教授黃蔚人與博士後研究員高愷嶸主導，結合國內外碳循環與生地化學專家合作完成。團隊運用先進的高時間解析觀測技術，捕捉颱風過程中海氣間二氧化碳交換的細微變化，成功將在地觀測連結到全球氣候變遷的科學議題。

商品推薦