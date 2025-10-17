地下1200公尺碳封存不外洩 中大研究有成獲國科會計畫案

中央大學成功爭取國科會碳封存（碳捕捉）「震測」，並向桃園市政府申請使用桃園科技工業園區永續資源館用約2公頃空地，做為這兩項研究工作的基地，同時引入地方政府、民眾參與，及規畫教育場館。

議員吳進昌、黃家齊強調，中大研究的碳封存是地表下封存新發展的減碳技術，也是世界趨勢，中大教授顏宏元和團隊已經投入至少5年的研究心血，也有很好的成果，觀音區有北部最大的工業區，台灣發電量最大的大潭電廠、生質能中心（垃圾焚化爐）；桃科園區高碳排的工廠多，中大的研究是新而且先進的碳排收集技術，可以幫忙桃園處理排碳問題，市府要協助中大加速完成用地申請。

吳進昌日前在議會質詢經發局等單位，市府都表達支持，黃家齊今天上午在議會質詢時，副市長蘇俊賓強調會協助中大的研究。

中央大學教授顏宏元表示，中大與桃園市政府已簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄。推動環境監測與預測系統，發展汙染防制策略，同時要在桃園濱海地區建置國內首座二氧化碳地質封存先導示範場，積極邁向淨零碳排目標。

顏宏元說明，國科會已核准中央大學執行「桃園碳封存場址地質特徵化與二氧化碳灌注風險評估」計畫，選定環保科技園區（桃科）永續資源館旁空地，執行地質觀測與二氧化碳地質封存科學試驗，確保技術與安全標準符合國際規範。研究工作會納入地方政府、社會參與、在地民眾參與，同時規畫教育場域，在研究團隊協助下，不但可以很清楚了解碳排地下層封存的方法，還有機會操作。

顏宏元簡要說明，中大研究的碳封存支持，是收集空氣中的二氧化碳以後，導入地層下約1200公尺的沙層，上方900至1100公尺是頁岩層，二氧化碳進入沙層以後會鑽入孔隙，不會再回到地表或空氣中。桃園市有很好的研究環境，一方面是工業大城碳排量大，再一方面二氧化碳只要封存在地下下1200公尺，如果是中部，需下至2000公尺封存，增加成本；另外，雖然這幾年的研究顯示封存的二氧化碳不會外洩，不過這次國科會的研究計畫包括透過「震測」，再確認是否不會外洩。

中央大學是桃園地區龍頭學府，長期深耕桃園濱海地區，過去到現在透過教育部補助的USR「桃海三生」計畫，與地方建立緊密合作關係。近年在國家科學及技術委員會及環境部的支持下，團隊已完成多項地下地質調查與民眾溝通工作，並多次與市府進行討論與座談，在確保安全無虞的前提下，獲得原則性支持，選定桃園濱海地區作為示範場址。

顏宏元說，中央大學自去年起執行國科會三年期「CCUS永續科學教育推廣專案計畫」，規畫建置CCUS教育場館，並透過行動博物館展覽、科普講座、工作坊、座談會及行動學習坊等多元形式，提升國人對CCUS（碳捕捉、利用與封存）的認識與理解，為未來社會溝通與公眾參與奠定基礎。

