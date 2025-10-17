快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

聽新聞
0:00 / 0:00

地下1200公尺碳封存不外洩 中大研究有成獲國科會計畫案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
二氧化碳封存示範場的互動模型，民眾親手操作就可以更清楚了解整體概念。圖／中大教授顏宏元提供
二氧化碳封存示範場的互動模型，民眾親手操作就可以更清楚了解整體概念。圖／中大教授顏宏元提供

中央大學成功爭取國科會碳封存（碳捕捉）「震測」，並向桃園市政府申請使用桃園科技工業園區永續資源館用約2公頃空地，做為這兩項研究工作的基地，同時引入地方政府、民眾參與，及規畫教育場館。

議員吳進昌、黃家齊強調，中大研究的碳封存是地表下封存新發展的減碳技術，也是世界趨勢，中大教授顏宏元和團隊已經投入至少5年的研究心血，也有很好的成果，觀音區有北部最大的工業區，台灣發電量最大的大潭電廠、生質能中心（垃圾焚化爐）；桃科園區高碳排的工廠多，中大的研究是新而且先進的碳排收集技術，可以幫忙桃園處理排碳問題，市府要協助中大加速完成用地申請。

吳進昌日前在議會質詢經發局等單位，市府都表達支持，黃家齊今天上午在議會質詢時，副市長蘇俊賓強調會協助中大的研究。

中央大學教授顏宏元表示，中大與桃園市政府已簽署「環境治理與智慧防災」合作備忘錄。推動環境監測與預測系統，發展汙染防制策略，同時要在桃園濱海地區建置國內首座二氧化碳地質封存先導示範場，積極邁向淨零碳排目標。

顏宏元說明，國科會已核准中央大學執行「桃園碳封存場址地質特徵化與二氧化碳灌注風險評估」計畫，選定環保科技園區（桃科）永續資源館旁空地，執行地質觀測與二氧化碳地質封存科學試驗，確保技術與安全標準符合國際規範。研究工作會納入地方政府、社會參與、在地民眾參與，同時規畫教育場域，在研究團隊協助下，不但可以很清楚了解碳排地下層封存的方法，還有機會操作。

顏宏元簡要說明，中大研究的碳封存支持，是收集空氣中的二氧化碳以後，導入地層下約1200公尺的沙層，上方900至1100公尺是頁岩層，二氧化碳進入沙層以後會鑽入孔隙，不會再回到地表或空氣中。桃園市有很好的研究環境，一方面是工業大城碳排量大，再一方面二氧化碳只要封存在地下下1200公尺，如果是中部，需下至2000公尺封存，增加成本；另外，雖然這幾年的研究顯示封存的二氧化碳不會外洩，不過這次國科會的研究計畫包括透過「震測」，再確認是否不會外洩。

中央大學是桃園地區龍頭學府，長期深耕桃園濱海地區，過去到現在透過教育部補助的USR「桃海三生」計畫，與地方建立緊密合作關係。近年在國家科學及技術委員會及環境部的支持下，團隊已完成多項地下地質調查與民眾溝通工作，並多次與市府進行討論與座談，在確保安全無虞的前提下，獲得原則性支持，選定桃園濱海地區作為示範場址。

顏宏元說，中央大學自去年起執行國科會三年期「CCUS永續科學教育推廣專案計畫」，規畫建置CCUS教育場館，並透過行動博物館展覽、科普講座、工作坊、座談會及行動學習坊等多元形式，提升國人對CCUS（碳捕捉、利用與封存）的認識與理解，為未來社會溝通與公眾參與奠定基礎。

桃園 碳排量 中央大學

延伸閱讀

管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 中央大學：已立案調查

網球／中央大學創舉 首辦國際賽

「2025台灣科普環島列車」10月20日出發 讓科學進入日常

桃園市立醫院3分院落腳地出爐 市府評估期程應比總院快

相關新聞

地下1200公尺碳封存不外洩 中大研究有成獲國科會計畫案

中央大學成功爭取國科會碳封存（碳捕捉）「震測」，並向桃園市政府申請使用桃園科技工業園區永續資源館用約2公頃空地，做為這兩...

台灣也蓋網路長城？傳多所大學連不上Bilibili 教育部解釋了

近日社群平台傳出，多所大學校園內使用的學術網路，無法連上中國彈幕影片平台Bilibili（B站）。教育部表示，並未封鎖B...

馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

馬偕醫學大學聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，這是第二年的活動。馬偕醫學大學聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

國科會計畫補助，成功大學土木工程系教授楊士賢、建築系教授楊詩弘共同推動的「低碳數位營建聯盟」（LCDCA）今成立，為台灣...

清寒大學生繳不出學費墜樓亡！外婆淚：多關愛內向孩子不再有悲劇

台中朝陽科技大學20歲李姓大二男學生因家境清寒，日前辦理休學因湊不到1.8萬元學雜費，一時想不開尋短，離世前還傳訊給讀高...

東海大學老師扮「鬼修女」上課...網友直呼會做惡夢 校方說明了

萬聖節將至，東海大學昨有英文教師打扮成鬼修女上課，學生將照片PO網，引發熱議，有網友直呼好可怕！也有人說「可能做惡夢」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。