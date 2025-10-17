快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

政大開發租金行情地圖 獲亞洲科技卓越獎

中央社／ 台北17日電

政治大學與永慶房產集團合作「租金行情地圖」，讓租客、屋主與政策制定者能以客觀資料理解市場結構，獲得2025年「亞洲科技卓越獎」的房產科技（PropTech）大獎。

「亞洲科技卓越獎（Asian Technology ExcellenceAwards）」由Asian Business Review雜誌舉辦，為亞太地區具代表性的科技創新獎項，旨在表彰運用前瞻科技推動社會創新與公共價值的機構與團隊

政大今天發布新聞稿指出，研究團隊開發的「政大永慶租金行情地圖」與來自澳洲、中國、印度、印尼、泰國等十餘國的頂尖機構共同角逐，最終憑藉嚴謹的資料模型與創新應用脫穎而出。

政大不動產研究中心主任楊松齡表示，台灣約有300萬人租屋，資訊不對稱問題長期存在。研究團隊透過數據分析與科學方法，讓租金資訊不再只是零散的市場訊號，而能成為可觀察、可比較、可研究的資料體系。

「租金行情地圖」整合政府實價登錄資料、公開租賃資訊與市場數據，並以四分位數模型分析呈現不同房型、區域與租金分布，已成為全台最具代表性的租賃市場資料平台之一。

政大地政系助理教授江穎慧指出，租金地圖參考法國、英國政府提升租金資訊透明化的經驗，以「四分位數分析」取代傳統平均數統計，不僅能揭示租金的高低落差，也能更準確反映不同住宅類型與區域之間的市場結構差異，讓租屋族也能根據區段行情做出更理性的租賃決策。

目前「租金行情地圖」已整合全台七大都會區超過百萬筆租賃資料，研究團隊未來也將持續推動AI估價模型、實價登錄地政資料庫與TOD區域研究等專案，深化不動產大數據的政策應用價值。

政大於民國109年與永慶房產集團展開產學合作，陸續創立「政大不動產研究中心」、開發「政大永慶房價指數」、以及舉辦眾多不動產論壇、研討會、不動產論文研究獎等活動，推動居住正義的願景。

政大社會科學學院院長楊婉瑩表示，房地產市場的資訊公開與信任建立，是影響社會公平與居住正義的重要議題。政大長期致力於社會議題的科學研究與數據分析，這次能透過跨領域合作，將研究成果具體轉化為社會可用的資訊工具。

政大 地圖 團隊

延伸閱讀

AI 癌症醫療 Google大突破

挺學生當鏟子超人 台大政大台師大都祭補助

大學生當「鏟子超人」政大、師大給補助 台大設急難救助方案

「鏟子超人」最強後盾！政大提供學生志工2補助 網讚爆：太狠了

相關新聞

台灣也蓋網路長城？傳多所大學連不上Bilibili 教育部解釋了

近日社群平台傳出，多所大學校園內使用的學術網路，無法連上中國彈幕影片平台Bilibili（B站）。教育部表示，並未封鎖B...

馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

馬偕醫學大學聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，這是第二年的活動。馬偕醫學大學聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

國科會計畫補助，成功大學土木工程系教授楊士賢、建築系教授楊詩弘共同推動的「低碳數位營建聯盟」（LCDCA）今成立，為台灣...

清寒大學生繳不出學費墜樓亡！外婆淚：多關愛內向孩子不再有悲劇

台中朝陽科技大學20歲李姓大二男學生因家境清寒，日前辦理休學因湊不到1.8萬元學雜費，一時想不開尋短，離世前還傳訊給讀高...

東海大學老師扮「鬼修女」上課...網友直呼會做惡夢 校方說明了

萬聖節將至，東海大學昨有英文教師打扮成鬼修女上課，學生將照片PO網，引發熱議，有網友直呼好可怕！也有人說「可能做惡夢」，...

彰師大輔諮系爆性侵性騷 監委自動調查：全台單一系所最多教師涉案

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，國立彰化師範大學輔導與諮商學系在3年間爆出多達4名教授涉及性騷擾、性侵害等事件，是台灣有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。