政大開發租金行情地圖 獲亞洲科技卓越獎

政治大學與永慶房產集團合作「租金行情地圖」，讓租客、屋主與政策制定者能以客觀資料理解市場結構，獲得2025年「亞洲科技卓越獎」的房產科技（PropTech）大獎。

「亞洲科技卓越獎（Asian Technology ExcellenceAwards）」由Asian Business Review雜誌舉辦，為亞太地區具代表性的科技創新獎項，旨在表彰運用前瞻科技推動社會創新與公共價值的機構與團隊。

政大今天發布新聞稿指出，研究團隊開發的「政大永慶租金行情地圖」與來自澳洲、中國、印度、印尼、泰國等十餘國的頂尖機構共同角逐，最終憑藉嚴謹的資料模型與創新應用脫穎而出。

政大不動產研究中心主任楊松齡表示，台灣約有300萬人租屋，資訊不對稱問題長期存在。研究團隊透過數據分析與科學方法，讓租金資訊不再只是零散的市場訊號，而能成為可觀察、可比較、可研究的資料體系。

「租金行情地圖」整合政府實價登錄資料、公開租賃資訊與市場數據，並以四分位數模型分析呈現不同房型、區域與租金分布，已成為全台最具代表性的租賃市場資料平台之一。

政大地政系助理教授江穎慧指出，租金地圖參考法國、英國政府提升租金資訊透明化的經驗，以「四分位數分析」取代傳統平均數統計，不僅能揭示租金的高低落差，也能更準確反映不同住宅類型與區域之間的市場結構差異，讓租屋族也能根據區段行情做出更理性的租賃決策。

目前「租金行情地圖」已整合全台七大都會區超過百萬筆租賃資料，研究團隊未來也將持續推動AI估價模型、實價登錄地政資料庫與TOD區域研究等專案，深化不動產大數據的政策應用價值。

政大於民國109年與永慶房產集團展開產學合作，陸續創立「政大不動產研究中心」、開發「政大永慶房價指數」、以及舉辦眾多不動產論壇、研討會、不動產論文研究獎等活動，推動居住正義的願景。

政大社會科學學院院長楊婉瑩表示，房地產市場的資訊公開與信任建立，是影響社會公平與居住正義的重要議題。政大長期致力於社會議題的科學研究與數據分析，這次能透過跨領域合作，將研究成果具體轉化為社會可用的資訊工具。

