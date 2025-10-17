崑山科大團隊前進馬來西亞 國際廚藝大賽奪3獎

崑山科技大學今天表示，崑大團隊9月下旬參加2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝大賽，和各國調酒好手同場競技，一舉奪下3個組別金牌、銀牌及銅牌。

崑山科大今天發布新聞稿指出，崑大餐飲管理及廚藝系老師郭詠鎰及餐飲系學生，9月22日前往馬來西亞吉隆坡，參加2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝大賽，奪下「MOCKTAIL無酒精組」金牌、「FLAIR花式調酒組」銀牌及「COCKTAIL有酒精組」銅牌。

崑山科大表示，2025馬來西亞吉隆坡FHM國際廚藝大賽是世界廚師協會（WACS）認證賽事之一，包括馬來西亞、台灣、新加坡、泰國、韓國等10個國家逾1000名餐飲專業人才同台競技。

商品推薦