台美語言文化合作 伊利諾大學成立華語文中心

中央社／ 紐約16日專電

美國伊利諾大學系統與台灣國際學術聯盟共同成立的華語文中心，在伊利諾大學香檳分校正式成立。台美雙方透過語言學習交流，再創學術文化合作里程碑。

伊利諾大學系統與台灣國際學術聯盟2023年8月簽署合作協議後，15日共同成立的華語文中心揭牌啟用，再創嶄新里程碑。合作協議推動雙方在半導體、量子、資料科學、人工智慧、永續等領域攜手合作，再透過語言學習更一步交流。

伊大系統副總校長華爾希（Jay Walsh）、創新及發展助理副總校長Jisu Hong、伊大香檳分校文學院院長巴頓（Venetria Patton）、全球事務處執行長戴維拉（Jerry Davila）及東亞研究中心主任溫特斯（MatthewWinters）等出席儀式。清華大學副全球長王翔郁代表國際學術聯盟12所大學校院到場。

駐芝加哥辦事處長類延峰指出，台美關係密切及互補、互利、互惠，是安全、經貿、科技及共享價值的堅定夥伴，伊大系統科研實力及產學關係全球頂尖，加強半導體、量子及永續發展等策略，與總統賴清德的五大信賴產業及數位、淨零雙軸策略相符，雙方未來有更深化合作的空間。

他指出，台美在農業及經貿方面，2024年雙邊貿量成長24%，台灣對美投資達到外總投資額40%，美國也是台灣最大的農產品進口國，未來台灣不僅會增加採購量，也會在農業研究與資訊交流方面深化合作。在科技及產業方面更是密切，伊大與聯盟的醫療科技合作也已展開。

成立華語旗艦中心將是深化台美交流重要據點，透過文化、語言、實習等，交流基礎將更穩固。簽署儀式是未來雙方夥伴關係更深層發展重要里程碑。

國際學術聯盟由台灣12所大學組成，包括台大、成大、清大、陽明交通大學、北醫大、台師大、中山大學、台北科大、政大、中興大學、台科大及中央大學，集結台灣主要大學力量與歐美日等大學針對特定前瞻重點領域，進行學研合作，達到人才交流目的。

