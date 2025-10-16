台灣也蓋網路長城？傳多所大學連不上Bilibili 教育部解釋了
近日社群平台傳出，多所大學校園內使用的學術網路，無法連上中國彈幕影片平台Bilibili（B站）。教育部表示，並未封鎖B站，經查是網址所屬IP網段路由轉送發生異常，導致無法連線。
社群平台Dcard近日陸續有網友發現，使用校園內的學術網路，就無法連上B站。包括成功大學、政治大學、中山大學等校都有學生反映，其他中國平台如百度等都能連上，唯獨B站無法，讓人不解，但改用自己手機的Wi-Fi就能連上。
對此，教育部台灣學術網路維護中心今天張貼公告指出，今天（16日）約上午9時發生學術網路無法連線至bilibili.com的情形，經查是因該網址所屬IP網段路由轉送發生異常，導致無法連線。
學術網路維護中心稍早一度公告已恢復，但晚間8時40分左右又更新訊息指出，無法連上bilibili.com的問題，目前仍在協同國際路由服務處理中。
成大校方告訴中央社記者，確實有許多學生反映校內無法連上B站，但成大計算機與網路中心並沒有限制B站，近期也沒有做任何特別調整，或是刻意封鎖哪些網站。成大說，已得知多所國立大學都有相同的情況，目前不知原因，有可能是該網站本身的問題。
