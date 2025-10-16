快訊

被迫暫緩關緊資金水龍頭 Fed考慮停止縮表真正原因曝光

周杰倫罕見動怒！魔術師好友搞消失 「牽扯上億糾紛」內幕曝光

台灣也蓋網路長城？傳多所大學連不上Bilibili 教育部解釋了

中央社／ 台北16日電
教育部外觀。聯合報系資料照
教育部外觀。聯合報系資料照

近日社群平台傳出，多所大學校園內使用的學術網路，無法連上中國彈幕影片平台Bilibili（B站）。教育部表示，並未封鎖B站，經查是網址所屬IP網段路由轉送發生異常，導致無法連線。

社群平台Dcard近日陸續有網友發現，使用校園內的學術網路，就無法連上B站。包括成功大學、政治大學、中山大學等校都有學生反映，其他中國平台如百度等都能連上，唯獨B站無法，讓人不解，但改用自己手機的Wi-Fi就能連上。

對此，教育部台灣學術網路維護中心今天張貼公告指出，今天（16日）約上午9時發生學術網路無法連線至bilibili.com的情形，經查是因該網址所屬IP網段路由轉送發生異常，導致無法連線。

學術網路維護中心稍早一度公告已恢復，但晚間8時40分左右又更新訊息指出，無法連上bilibili.com的問題，目前仍在協同國際路由服務處理中。

成大校方告訴中央社記者，確實有許多學生反映校內無法連上B站，但成大計算機與網路中心並沒有限制B站，近期也沒有做任何特別調整，或是刻意封鎖哪些網站。成大說，已得知多所國立大學都有相同的情況，目前不知原因，有可能是該網站本身的問題。

成大 政大 教育部 Bilibili Dcard

延伸閱讀

未全面清查私校職員勞權情況 監察院糾正教育部

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

民族國小都更二期...教育部參與招商 嘉義市東區發展邁大步

教團批大小案都入校事會議 教育部發函宣導受理流程

相關新聞

台灣也蓋網路長城？傳多所大學連不上Bilibili 教育部解釋了

近日社群平台傳出，多所大學校園內使用的學術網路，無法連上中國彈幕影片平台Bilibili（B站）。教育部表示，並未封鎖B...

馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

馬偕醫學大學聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，這是第二年的活動。馬偕醫學大學聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

國科會計畫補助，成功大學土木工程系教授楊士賢、建築系教授楊詩弘共同推動的「低碳數位營建聯盟」（LCDCA）今成立，為台灣...

清寒大學生繳不出學費墜樓亡！外婆淚：多關愛內向孩子不再有悲劇

台中朝陽科技大學20歲李姓大二男學生因家境清寒，日前辦理休學因湊不到1.8萬元學雜費，一時想不開尋短，離世前還傳訊給讀高...

東海大學老師扮「鬼修女」上課...網友直呼會做惡夢 校方說明了

萬聖節將至，東海大學昨有英文教師打扮成鬼修女上課，學生將照片PO網，引發熱議，有網友直呼好可怕！也有人說「可能做惡夢」，...

彰師大輔諮系爆性侵性騷 監委自動調查：全台單一系所最多教師涉案

監察委員紀惠容、葉大華今天表示，國立彰化師範大學輔導與諮商學系在3年間爆出多達4名教授涉及性騷擾、性侵害等事件，是台灣有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。