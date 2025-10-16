馬偕醫學大學聽篩車進駐石門 提供偏鄉長輩免費聽語檢測

馬偕醫學大學聽篩車來到石門區公所前廣場為石門區的長輩服務，這是第二年的活動。馬偕醫學大學聽力暨語言治療學系攜手區公所、尖鹿馨窩長輩關懷據點一起舉辦的免費聽語篩檢，由專業的馬偕醫學院聽語系師生耐心的為長輩服務，希望透過聽語的篩檢，建立長輩正確的聽力及語言保健知識。

石門區長吳家兆表示，很感謝馬偕醫學大學來到石門偏鄉為長輩進行聽力及語言篩檢服務，因為偏鄉醫療資源不足，能夠有醫學大學的資源進駐實在是長輩的一大福音，透過聽力及語言的檢測讓長輩能夠追蹤自我的聽力與語言認真等狀態，發現問題及早治療。

為了讓篩檢順利進行，不只是出動專業的聽篩車，馬偕醫學大學聽力暨語言治療學系也派出學生來一對一的服務長輩，先在區公所前進行基本的耳朵、耳道的檢視，而後再到設備齊全的篩檢車上進行專業的檢測，測驗長輩的聽力。

馨窩長者關懷據點主任林淑芬說，其實健康檢查不只侷限於身體，聽力與語言也是很重要的關鍵指標，尤其聽力衰退恐怕會影響到大腦萎縮，導致長輩的失智、退化加速，因此特別感謝馬偕醫學大學的再度到來，照顧長輩的聽力保健。此外，今年馨窩長者關懷據點更是在篩檢到來的前幾天，也出動萬歲志工先到社區中、鄰近的長輩家中拜訪並且告知檢測資訊，希望不只是據點中的長輩受惠，社區中的長輩也可以得到馬偕醫學大學帶來的服務。

而這場篩檢除了聽力，學生還帶來語言與認知檢測，要求長輩寫下聽到的字句以及畫出看見的圖案，期待透過專業的聽語篩檢，要帶領長輩一起關注自己的聽力保健。

