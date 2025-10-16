快訊

成大「低碳數位營建聯盟」成立 數位化轉型的關鍵一步

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
成大「低碳數位營建聯盟」今成立，為台灣營建產業在低碳與數位化轉型的道路上邁出關鍵一步。圖／成大提供
國科會計畫補助，成功大學土木工程系教授楊士賢、建築系教授楊詩弘共同推動的「低碳數位營建聯盟」（LCDCA）今成立，為台灣營建產業在低碳與數位化轉型的道路上邁出關鍵一步，同時也象徵兩系在低碳數位轉型上的重要里程碑。

LCDCA定位為非營利的產學合作平台，結合生命周期評估（LCA）與建築資訊模型（BIM）標準，推動低碳建材、綠色工法與數位施工技術的應用，協助企業邁向永續發展與淨零目標。

聯盟核心作法為導入並認證 Green-BIM Object（綠色BIM元件），將BIM元件與營建產品的碳足跡及能耗資料系統化串接，建置「低碳數位孿生」資料庫，提供從規畫、設計、施工到營運維護階段的精準減碳決策依據。此一架構可同時支援工程專案的碳熱點辨識、方案比選與目標管理，帶動產業在數據治理與減碳績效上的雙軌躍升。

成大土木工程學系主任王雲哲表示，面對全球淨零趨勢，土木與營建的減碳關鍵在於以LCA與BIM融合打造具公信力的工程碳足跡基準。LCDCA不僅是技術整合，更是跨域協作與價值鏈重塑的行動平台；成大將持續扮演學術與實務的橋梁，透過人才培育、研發能量與標準制定，推動永續工程落地。

成大工學院副院長郭振銘指出，營建產業正面臨從材料、設計、施工到維運的全鏈轉型，必須以更科學、數據導向的方法來做決策。LCDCA整合學研、產業與政策動能，建立低碳材料與工法的基準與標章，將帶動產業鏈上下游共創價值，強化我國在永續建設領域的國際競爭力。

低碳 碳足跡 永續

